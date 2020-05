ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणखी एक कोरोना बाधित रूग्ण आढळला. कुडाळ तालुक्यातील 52वर्षीय महिला कोरोना बाधित आहे. 17मे रोजी ती मुंबई येथून जिल्ह्यात आली. 20 मेस स्वॅब तपासणीसाठी घेतला. आज रिपोर्ट पॉजिटिव्ह आला आहे. त्यामूळे जिल्ह्यातील रूग्ण संख्या 17 झाली आहे. अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक यानी दिली आहे.ही महिला आल्यापासून अलगीकरनात होती.



Web Title: one more corona patient in Sindhudurg district