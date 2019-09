केवळ हॉर्नमुळे टळला अनर्थ...

सावंतवाडी - गाडी लॉक होऊन आत अडकलेली दोन मुले केवळ हॉर्न वाजविल्याने बचावली. मोटारीत मुले अडकून त्यांचा श्‍वास गुदमरल्याचे लक्षात येताच गजानन मेस्त्री या होमगार्डने धाव घेत प्रसंगावधान राखत खुणेने काचा खाली करायला सांगितल्यामुळे त्या मुलांना वाचवले. हा प्रकार शहरात दुपारी १२ च्या सुमारास घडला. शहरातील आरपीडी हायस्कूलजवळ एक पालक आपल्या मुलाला नेण्यासाठी मोटार घेऊन आले होते. त्यांच्यासोबत दोन मुले देखील होती; मात्र शाळेतील मुलाला आणायला जाताना गाडीतील मुलांना आतच ठेवून गाडी लॉक केली. काही वेळानंतर बंद गाडीची हवा गरम झाली. त्यात गुदमरल्यामुळे मुलांना अस्वस्थ वाटायला लागले. त्यांनी गाडीचा हॉर्न वाजवण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी गजानन मेस्त्री नावाचे होमगार्ड गाडीकडे गेले व मुलांना काच खाली करण्यास खुणेने सांगितले. मुलांनी काच खाली करताच गाडीत हात घालून मेस्त्री यांनी लॉक काढले व मुलांना सुखरूप बाहेर काढले. गाडीतील दोन मुलांपैकी एक अपंग होता. मुलांनी हॉर्न वाजविल्यामुळे होमगार्ड मेस्त्री हे वेळीच धावून आले यामुळे मुलांचे प्राण वाचले. माणसांची देखील सुरक्षा महत्त्वाची दरम्यान, या घटनेनंतर काही वेळाने घटनास्थळी पोलिस कर्मचारी पांडू सावंत व प्रवीण सापळे शाळेजवळ आले व मुलांच्या वडिलांना चांगलीच तंबी दिली. गाडीच्या सुरक्षेबरोबर आतल्या माणसांची देखील सुरक्षा महत्त्वाची असते, हे त्या पालकाला व इतरांना देखील पोलिसांनी समजावले.

Web Title: Only because of the horn did it escape special story