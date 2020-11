रत्नागिरीत निम्म्याच शाळा सुरू ; फक्त ७ हजार विद्यार्थ्यांनी लावली हजेरी

रत्नागिरी : मुंबई, पुण्यात शाळा सुरू करण्यासाठी थोडा कालावधी दिला असताना रत्नागिरीत शासनाच्या आदेशानुसार पहिल्या दिवशी ४५४ पैकी २०४ शाळांचे प्रत्यक्ष शिकवण्याचे काम सुरू झाले. ८३ हजार ६९ पैकी अवघे ७,९१७ विद्यार्थीच शाळेत हजर झाले. काही शाळांमध्ये तर एकच विद्यार्थी संमतिपत्र घेऊन आला होता. कोरोनाच्या भीतीमुळे पालक धोका पत्करण्यास तयार नसल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले. हेही वाचा - देवगड तालुक्यात बहरले पर्यटन

शासनाच्या आदेशानुसार नववी ते बारावी पर्यंतच्या शाळा सुरू करण्यासाठी गेले काही दिवस प्रशासनाकडून तयारी सुरु झाली होती. सोमवारी पहिल्या दिवशी काही शाळा नेहमीप्रमाणे सकाळी साडेसात तर काही शाळा साडेदहा वाजता सुरू झाल्या. प्रवेशद्वारावर ऑक्‍सीमीटर आणि थर्मल गन घेऊन विद्यार्थ्यांच्या तपासणीसाठी शाळा व्यवस्थापन सज्ज होते. एकूण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत साडेनऊ टक्‍केच विद्यार्थी शाळेमध्ये दाखल झाले होते. ज्या शिक्षकांनी कोरोना चाचणी केली होती, त्यांनी शाळेत हजेरी लावली. रत्नागिरी तालुक्‍यातील शाळांत सर्वांत कमी ८६ विद्यार्थी उपस्थित होते. तर सर्वाधिक विद्यार्थी गुहागरमध्ये १,६७२ आणि संगमेश्‍वरला १,६४८ उपस्थित होते. शहरी भागात शाळा सुरू होण्याचा कल कमी होता. जिल्ह्यात अध्यापन करणारे ४,२८१ शिक्षक असून त्यापैकी २,९३२ जणांच्या चाचण्या झाल्या. त्यातील ७ बाधित आढळले. यामध्ये संगमेश्‍वरात २, रत्नागिरीत ४ तर लांजा येथे १ रुग्ण आहे. १,३८४ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी ९६० जणांची तपासणी झा ली असून २ जणं बाधित आढळले आहेत. त्यांच्यावर कोविड सेंटरवर उपचार सुरू आहेत. हेही वाचा - रत्नागिरीत शाळा सुरूबाबत पुनर्विचार करावा : उदय सामंत

तालुका विद्यार्थी शाळा

मंडणगड ६१९ २४

दापोली ५४७ ११

खेड ७३८ ३५

चिपळूण १,२२९ ३२

गुहागर १,६७२ २९

संगमेश्‍वर १,६४८ २२

रत्नागिरी ८६ २९

लांजा ९१६ १३

राजापूर ४६२ ९

"विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवण्यासाठी पालकांची संमतिपत्रे आवश्‍यक असल्याचे शिक्षण सचिवांनी सांगितले होते. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दिलेल्या निकषांचे पालन करत वर्ग सुरू झाले आहेत. याची प्रत्यक्ष पाहणी अधिकाऱ्यांनी केली." - निशादेवी वाघमोडे, शिक्षणाधिकारी संपादन - स्नेहल कदम

