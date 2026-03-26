farmer relief fund : विमा नसलेल्या बागांना हेक्टरी २२ हजारांची मदत; नुकसानग्रस्त बागायतदारांना शासनाकडून दिलासा

वैभववाडी : वातावरणातील बदलाचा फटका बसलेल्या कोकणातील आंबा व काजू बागायतदारांसाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात भरपाईची घोषणा केली. फळपीक विमा संरक्षित नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २२ हजार रुपये जाहीर केले. दरम्यान, विमा संरक्षित केलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४२ हजार रुपये मिळतील. या भरपाईवरून कोकणातील शेतकऱ्यांची धुसफूस सुरू झाली आहे..कोकणातील आंबा, काजू पिकांचे ७५ ते ९० टक्के नुकसान झाले आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून कोकणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. या संदर्भात १२ मार्चला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा, तर २३ मार्चला नांदगाव येथे हजारो शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन छेडले होते. आंबा पिकाला हेक्टरी पाच लाख, तर काजू पिकाला हेक्टरी तीन लाख रुपये मिळावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती..Farmers Protest : नांदगाव येथे महामार्ग रोको; आंबा-काजू बागायतदारांचा 'वर्षा'वर धडक देण्याचा इशारा.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. यात विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४२ हजार, तर विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २२ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. तत्पूर्वी नुकसानीचे पंचनामे कृषी विभागातर्फे केले जाणार आहेत. .नुकसानीचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत दिली जाणार असून, मागील वेळेपेक्षा वाढ करून यंदा सुमारे २२ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्याचा शासनाचा मानस असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी विधानसभेत केली..Farmer Protest : कर्जमाफीत पळवाटा शोधू नका; शेतकरी संघटनेचा राज्य सरकारला 'न भूतो न भविष्यती' आंदोलनाचा इशारा.दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी मदत जाहीर केल्यानंतर शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.