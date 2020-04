परप्रांतीय भाजी विक्रेत्यांना`येथे` बंदी 

कुडाळ ( सिंधुदुर्ग) - शहरातील नागरीकांच्या हितासाठी परप्रांतीय भाजी विक्रेत्यांना उद्या (ता.23) शहरात विक्री करण्यास मनाई करण्यात येत आहे, असे नगराध्यक्ष ओंकार तेली यांनी म्हटले आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावास आळा घालण्यासाठी येथील नगरपंचायतकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जीवनावश्‍यक बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी पुरेसे पास उपलब्ध तसेच शहराच्या परिसरात गावठी भाजी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असल्याने भाजीचा तुटवडा अजिबात भासत नाही. गावठी भाजीबरोबरच बेळगाव जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर भाजीची आवक होत असते. बेळगांव शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने भाजीच्या वाहतुकीसाठी कार्यरत असणाऱ्या मनुष्यबळाद्वारे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शहरातील नागरीकांच्या हितासाठी परप्रांतीय भाजी विक्रेत्यांना उद्या (ता. 23) शहरात विक्री करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. कोणत्याही परप्रांतीय भाजी विक्रेत्यांनी बाजरपेठ परीसर अथवा मुख्य रस्त्यावर विक्री करु नये, असे नगराध्यक्ष तेली यांनी सूचित केले आहे.



