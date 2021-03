 दोन दिवसांपूर्वी हर्णे बंदरावर सापडलेल्या बोटीची लागला छडा

हर्णे (रत्नागिरी) : दोन दिवसांपूर्वी अचानक हर्णे बंदरात एक संशयास्पद बोट सापडल्यामुळे येथील स्थानिकांमधून घाबरून उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली होती. परंतु हर्णे पोलिसांच्या तपासानंतर ही चर्चा आता थांबली असून या बोटीचा मालक हा दापोली तालुक्यातील मुरुड गावचाच असल्याचे हर्णे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, हर्णे पोलिसांच्या तपासात ही बोट मुरुड येथील मासूम एनरकर यांच्या मालकीची आहे असे निष्पन्न झाले. दोन वर्षांपूर्वी ही बोट श्रीवर्धन येथील सिद्दिक शिरगावकर यांना देण्यात आली होती. शिरगावकर यांनी ही बोट अडखळ जुईकर मोहल्ला येथील माजिद वाकणकर यांना दुरुस्त करून वापरण्यास दिली होती. दुरुस्तीसाठी आंजर्ले खाडीत उभी करून ठेवली असता बोटीला बांधलेला दोर तुटून समुद्रात आली परंतु ही अनोळखी बोट असल्याने स्थानिक मच्छीमार बांधवांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली होती. कारण हर्णे बंदरात अश्या प्रकारची बोटच नसल्याचे येथील मच्छीमार बांधवांनी सांगितले. आणि हर्णे गाव संवेदनशील असल्यामुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. ग्रामस्थांना वाटले की कोणीतरी बोटीतून अनोळखी व्यक्ती आली आहे की काय ? अश्या उलट सुलट संशय आल्यावर तातडीने मच्छीमार बांधवांनी पोलिसांना , फिशरीज खात्याला तातडीने फोन करून घटनेची कल्पना दिली.

त्यानंतर हर्णे दूरक्षेत्राचे प्रमुख मोहन कांबळे यांनी यांच्या टीमच्या साहाय्याने या नौकेचा छडा लावायचे ठरवले आणि दिवसभर आंजर्ले खाडी परिसरात गस्त घातली अखेर या बोटीचा मालक सापडला त्याचे नाव मासूम ऐनरकर (मुरुड, ता. दापोली) असल्याचे समजले. ऐनरकर यांनीही फायबर बोट पाच वर्षापूर्वी समुद्र सफरीसाठी आणली होती दोन वर्षापूर्वी श्रीवर्धन येथे दिली होती परंतु आता हर्णे समुद्र किनारी आढळल्याने या बोटीच्या प्रकरणावर पोलिसांनी पडदा टाकला आहे. बोटीतून कोणीही संशयास्पद आलेले नाही तसेच ही बोट संशयास्पद ही नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ही बोट स्थानिक व्यवसायिकांची असल्याचे उघड होताच सर्वांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. संपादन- अर्चना बनगे

