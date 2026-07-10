Palghar 10 Foot Python Rescue : रात्री 10 वाजता घरात शिरला 15 किलो वजनाचा तब्बल 10 फुटांचा अजगर! गावकऱ्यांची उडाली झोप, पुढं काय घडलं?

मनोर (रत्नागिरी) : पालघर तालुक्यातील दुर्वेस गावातील कडव पाड्यातील एका घरात अजगर शिरल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. बुधवारी (ता. ८) रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास स्थानिक सर्पमित्रांनी अजगराला सुरक्षितपणे पकडून नैसर्गिक अधिवासात मुक्त (Palghar snake rescue latest news) केले..पालघर तालुक्यातील दुर्वेस गावातील कडव पाडा येथे एका रहिवाशाच्या घराच्या मागील बाजूस अजगर असल्याचे बुधवारी रात्री निदर्शनास आले. अजगराचा आकार मोठा असल्याने नागरिकांनी तातडीने सर्पमित्रांशी संपर्क साधल्यानंतर सर्पमित्र घटनास्थळी दाखल झाले. सर्पमित्रांनी काळजीपूर्वक अजगराला पकडले..रेस्क्यू केलेला अजगर मादी जातीचा असून त्याची लांबी सुमारे दहा फूट आणि वजन तब्बल पंधरा किलो असल्याची माहिती सर्पमित्र योगेश वरठा यांनी दिली. अजगराला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले..Snake Safety in Monsoon : सापाची पिल्ले दिसायला लहान, पण जन्मापासूनच असतात विषारी; पावसाळ्यात शेतात जाताना 'या' 4 गोष्टींची घ्या काळजी, सर्पदंशानंतर नकोत घरगुती उपाय.पावसाळ्यात साप आणि इतर वन्यजीव मानवी वस्तीत येण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता तातडीने सर्पमित्र किंवा वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना संपर्क साधण्याचे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.