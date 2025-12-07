Good Samaritan App : गुड समॅरिटन ॲपपमुळे जलद मदत; पोशेरा येथे कार अपघात; स्वयंसेवकांच्या तत्परतेमुळे जखमींना तात्काळ उपचार!

मोखाडा : मोखाडा-त्रंबकेश्वर मार्गावर पोशेरा जवळ कारला अपघाता झाला. अपघाताचे गुड समॅरिटन ॲपच्या माध्यमातून मिळालेल्या नोटिफिकेशनमुळे, नागरी संरक्षण दलाचे स्वयंसेवक भाऊ वैजल आलेल्या लोकेशन नुसार, तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी रुग्णवाहिका चालकाने, तिन जखमींना मदत करून, मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात ऊपचारासाठी दाखल केले आहे..या घटनेबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, मोखाड्याच्या दिशेने येणार्या कारसमोर अचानक कुत्रा आडवा आला. त्यामुळे चालकाचे कार वरील नियंत्रण सुटून, वाहन रस्त्याच्या कडेला जाऊन आदळले. या अपघातात कार चालक महिलेबरोबर तिचे वडील आणि छोटं मूल देखील होते. ते किरकोळ जखमी झाले होते तसेच वाहनाचे नुकसान झाले आहे. अपघातानंतर कारचालकांनी तत्काळ 108 क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेला कॉल केला होता. रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचताच, स्वयंसेवक भाऊ वैजल आणि रुग्णवाहिका कर्मचारी प्रवीण चोथे यांनी जखमींना आवश्यक मदत केली..Maharashtra Weather Update : विदर्भात थंडीची लाट ! गोंदियाने महाबळेश्वरलाही टाकले मागे ; राज्यातील इतर भागांत कसे आहे हवामान? जाणून घ्या.सर्वांना सुरक्षितरित्या मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात ऊपचारासाठी दाखल केले. स्वयंसेव भाऊ वैजल यांच्या म्हणण्यानुसार, “अशा प्रसंगी जलद मदत मिळण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या मोबाईलमध्ये गुड समॅरिटन ॲप ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. अपरिहार्य परिस्थितीत हे ॲप जीव वाचवू शकते.” अपघातानंतर दाखवलेली स्वयंसेवकांची तत्परता आणि समन्वयामुळे तातडीची मदत मिळून मोठा अनर्थ टळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.