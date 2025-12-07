कोकण

Good Samaritan App : गुड समॅरिटन ॲपपमुळे जलद मदत; पोशेरा येथे कार अपघात; स्वयंसेवकांच्या तत्परतेमुळे जखमींना तात्काळ उपचार!

Mokhada Accident Emergency Response : पोशेरा येथे झालेल्या कार अपघातानंतर गुड समॅरिटन ॲपवरील अलर्टमुळे नागरी संरक्षण दलाचे भाऊ वैजल वेळीच घटनास्थळी पोहोचले. त्यांच्या आणि 108 रुग्णवाहिका कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे जखमींना तात्काळ उपचार मिळाले.
Good Samaritan App Alert Helps Volunteer Reach on Time

Good Samaritan App Alert Helps Volunteer Reach on Time

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोखाडा : मोखाडा-त्रंबकेश्वर मार्गावर पोशेरा जवळ कारला अपघाता झाला. अपघाताचे गुड समॅरिटन ॲपच्या माध्यमातून मिळालेल्या नोटिफिकेशनमुळे, नागरी संरक्षण दलाचे स्वयंसेवक भाऊ वैजल आलेल्या लोकेशन नुसार, तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी रुग्णवाहिका चालकाने, तिन जखमींना मदत करून, मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात ऊपचारासाठी दाखल केले आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
accident
App
palghar
Emergency response system

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com