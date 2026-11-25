पाली - प्रसिद्ध अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र आणि सुधागड तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या पाली येथील एस.टी. बसस्थानकाची दुरवस्था दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत चालली आहे. स्थानकाच्या नूतनीकरणासाठी १४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. स्थानक आवारात पडलेले मोठमोठे खड्डे आणि धुळीच्या लोटांमुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत..काही महिन्यांपूर्वी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या ठिकाणी येऊन तीन महिन्यात स्थानकाच्या नूतनीकरणास सुरुवात होईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र पाच महिने उलटून गेले तरी देखील कोणतीच कार्यवाही सुरू झालेली नाही. स्थानकात गाडी आल्यावर जणू काही आपण समुद्राच्या लाटांवर स्वार झालो आहोत, असा भयावह अनुभव प्रवाशांना येत असून प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..गेली ४ ते ५ वर्षांपासून पाली बसस्थानकाच्या नूतनीकरणाचा प्रश्न रखडला आहे. अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे येथे राज्यभरातून हजारो भाविक येत असतात. तसेच तालुक्यातील शाळा-महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, नोकरदार आणि चाकरमान्यांची येथे दररोज मोठी वर्दळ असते. पाच वर्षांपूर्वी स्थानकाची जुनी इमारत पाडण्यात आली; मात्र त्यानंतर उभारण्यात आलेली तात्पुरती निवारा शेड प्रवाशांच्या संख्येपुढे अत्यंत अपुरी पडत आहे..प्रवाशांची मोठी गैरसोय आणि आरोग्याचा प्रश्न संपूर्ण स्थानक आवारात जुन्या इमारतीचा राडारोडा पसरला असून मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. पावसाळ्यात येथे साचलेल्या चिखलातून वाट काढणे कठीण होते, तर आता उन्हामुळे उठणाऱ्या धुळीच्या लोटांनी (धुरळ्याने) प्रवासी आणि स्थानिक व्यावसायिक हैराण झाले आहेत. स्थानकातील खड्ड्यांमुळे प्रवाशांना चालणेही अवघड झाले आहे. याशिवाय, स्वच्छतागृहांची झालेली दुरवस्था आणि उघड्या नाल्याची दुर्गंधी यामुळे प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.स्थानकाच्या दुरवस्थेबाबत तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांनी प्रशासनाला वारंवार निवेदने दिली आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र ओव्हाळ यांनी याप्रकरणी उपोषण व आंदोलने करूनही अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नाही..याबाबत मीनल मोरे, कार्यकारी अभियंता, राज्य परिवहन महामंडळ (मुंबई प्रदेश) यांनी सांगितले की बसस्थानक नूतनीकरणाची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून आर्थिक मंजुरीसाठी प्रस्ताव मध्यवर्ती कार्यालयातील सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला आहे. ही मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर आमच्या कार्यालयामार्फत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाईल. .भाविक, शासकीय कामासाठी येणारे नागरिक आणि शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी मोठ्या संख्येने येथे येतात. नूतनीकरणाचे काम जेव्हा सुरू होईल तेव्हा होईल; पण प्रशासनाने तातडीने स्थानकातील खड्डे बुजवावेत, धुरळ्याचा त्रास कमी करावा आणि स्वच्छतागृहांसह मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.- अमित गायकवाड, अध्यक्ष, बहुजन विद्यार्थी संघटना, रायगड जिल्हा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.