Raigad News : पालीत डंपर अपघाताने खळबळ; फाळक्याची कडी तुटून बाईकस्वार गंभीर जखमी; अवजड वाहतुकीचा धोका पुन्हा समोर!

Pali Dumper Accident : पाली शहरात डंपरच्या फाळक्याची कडी तुटून बाईकस्वार गंभीर जखमी झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप उसळला आहे. अवजड वाहतूक आणि रखडलेल्या बाह्यवळण मार्गामुळे पालीतील नागरिकांचा जीव धोक्यात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
Shocking Dumper Accident in Pali Town

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : अष्ठविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहरात शनिवारी (ता. 17) सायंकाळी एक भीषण अपघात घडला. ग. बा. वडेर हायस्कूल जवळील शतायु मेडिकल समोरून खडी घेऊन जाणाऱ्या एका डंपरचा मागील फाळक्याची कडी अचानक तुटून मागील बाईकस्वाराच्या तोंडाला लागली. या अपघातात बाईकस्वार जबर जखमी झाला असून त्याच्या तोंडाला व जबड्याला मोठी दुखापत झाली आहे. या घटनेमुळे ​नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

