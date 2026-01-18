Raigad News : पालीत डंपर अपघाताने खळबळ; फाळक्याची कडी तुटून बाईकस्वार गंभीर जखमी; अवजड वाहतुकीचा धोका पुन्हा समोर!

पाली : अष्ठविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहरात शनिवारी (ता. 17) सायंकाळी एक भीषण अपघात घडला. ग. बा. वडेर हायस्कूल जवळील शतायु मेडिकल समोरून खडी घेऊन जाणाऱ्या एका डंपरचा मागील फाळक्याची कडी अचानक तुटून मागील बाईकस्वाराच्या तोंडाला लागली. या अपघातात बाईकस्वार जबर जखमी झाला असून त्याच्या तोंडाला व जबड्याला मोठी दुखापत झाली आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. .सचिन केंद्रे असे जखमी बाईकस्वारांचे नाव असून ते जांभूळपाडा येथे ग्रामविकास अधिकारी आहेत. शतायु मेडिकलच्या समोरून बल्लाळेश्वर मंदिर बाजूकडे एक डंपर जात होता आणि त्याच्या बाजूने ग. बा. वडेर हायस्कूलच्या बाजूकडे एक डंपर पुढे येत होता यावेळी या ठिकाणी ट्रॅफिक झाली होती. त्याचवेळी ग. बा. वडेर हायस्कूलच्या बाजूकडे जाणाऱ्या डंपरची कडी तुटून केंद्रे यांना लागली व हा अपघात झाला. त्यांचा ओठ फाटला आहे, दात पडले आहेत आणि जबड्याला क्रॅक गेला आहे. नवी मुंबई येथे रुग्णालयात त्यांच्यावर पुढील उपचार सुरू आहेत..Pune News : कात्रजमध्ये प्रशासनाच्या दिरंगाईचा कळस; रस्त्याचे काम वर्षभरापासून रखडले; नागरिक संतप्त!.या अपघातानंतर पालीतील प्रलंबित बाह्यवळण मार्गाचा (बायपास) मुद्दा आणि प्रशासकीय अनास्था पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. बाह्यवळण मार्ग लालफितीत असल्यामुळे भाविक, पर्यटक, प्रवासी, वाहनचालक व नागरिकांची गैरसोय होत आहे. तसेच अशा प्रकारचे अपघात देखील घडताना दिसत आहेत..अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असल्याने नेहमीच येथे भाविकांची गर्दी असते. पाली हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. परिणामी अनेक लोक कामानिमित्त येत असतात. पालीतील अंतर्गत रस्ते अरुंद आहेत. बल्लाळेश्वर मंदिर, ग.बा. वडेर हायस्कूल, जुने एस.टी.स्टँड, गांधी चौक, बाजारपेठ, मारुती मंदिर अशा अनेक ठीकाणी नियमित वाहतूक कोंडी होते. हि वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी काही नाक्यावर काही वेळेस वाहतुक पोलीस तैनात असुन देखिल अरुंद रस्ते, अवजड वाहतूक, डबर व खडी वाहतूक करणारे डंपर, एकेरी वाहतुकीवरुन दुहेरी वाहतूक आणि वाहनचालकांनी वाहतुकिचे नियम न पाळल्याने व रस्त्याच्या दुतर्फा अवैध्यरित्या पार्क केलेली वाहने यांमुळे पोलीसांना या वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळविणे अवघड होते. .अनेक वेळा वाहतुक कोंडीमुळे रुग्णांना तसेच रुग्णवाहिकेस रुग्णालयात पोहोचण्यास उशिर होतो. संध्याकाळ नंतर मात्र बऱ्याच वेळा वाहतुक पोलीस तैनात नसतात. तर अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी ते नसतात. आणि यावेळी सुद्धा बऱ्याचवेळा वाहतुक कोंडी होते. आणि कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनतो..Pune Animal Rescue : पतंगाच्या मांजात अडकलेल्या कावळ्याचे प्राण वाचले; कात्रजमध्ये माणुसकीचे दर्शन!.पालीला वाली उरलेला नाही आणि प्रशासनाला जनतेचे काही पडलेले नाही. सामान्य माणूस येथे किड्या-मुंग्यांसारखे जीवन जगत आहे. पत्रकार प्रामाणिकपणे बातम्या देतात, पण राजकीय नेते फक्त बातमी वाचून हळहळ व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही करत नाहीत. जोपर्यंत बाह्यवळण मार्ग होत नाही आणि अवजड वाहतुकीवर कडक निर्बंध येत नाहीत, तोपर्यंत नागरिकांचा जीव धोक्यातच राहील.प्रा. संतोष भोईर, पाली.शहरात झालेला हा अपघात हे निव्वळ प्रशासनाचे पाप आहे. अनेकदा सूचना देऊनही ओव्हरलोड डंपरवर कारवाई केली जात नाही. सुधागडचे प्रशासन कोणाचा तरी जीव जायची वाट पाहत आहे का? बाह्यवळण मार्ग कागदावर ठेवून सामान्यांचा बळी घेण्याचे सत्र आता थांबले पाहिजे. यासाठी सर्व नागरिकांनी एकत्र येऊन प्रशासनाला जागे करणे गरजेचे आहे.ऍड. नरेश शिंदे, पाली.बाह्यवळण मार्गपाली बाह्यवळण मार्गाला मंजुरी मिळून जवळपास 12 ते 15 वर्षे झाली आहेत. तरीही रस्ता कागदावरच आहे. रस्त्यासाठी 18 कोटी तर भूसंपादनासाठी 10 कोटींची मंजुरी मिळूनही कामाला सुरुवात झालेली नाही. वाकण पाली खोपोली राज्य महामार्ग 548(ए) व पाली पाटणूस राज्यमार्ग 94 ला जोडला जाणारा हा बाह्यवळण मार्ग म्हणजे पाली शहरातील सतत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर रामबाण उपाय आहे. वाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्गावर बलाप गावावरुन थेट बल्लाळेश्वर मंदिराच्या पाठीमागे झाप गावाजवळ हा बाह्यवळण मार्ग काढण्यात येणार आहे. जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी काही शेतकऱ्यांचा विरोध असून त्यांच्या मागण्या शासनाने पूर्ण केलेल्या नाहीत. बाह्यवळण मार्ग निर्माण झाल्यास हि वाहने पालीच्या बाहेरूनच निघून जातील त्यामुळे हि वाहतूक सुरळीत होऊ शकते व अपघाताचा धोका कमी होईल..अवजड वाहतूकपालीतून मोठ्या प्रमाणावर दगड व खडी नेऊन जाणाऱ्या अवजड डंपरची वाहतूक होते. पालीच्या पुढे गावात दगडखाणी आहेत. आणि त्या दगड खाणीतून मोठ्या प्रमाणात दगड व मातीचे नियमित वाहतूक केली जाते आणि ही सर्व डंपर पालीतूनच ये जा करतात, त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी तर होतेच पण नागरिकांच्या जीवाला देखील धोका निर्माण झाला आहे. बऱ्याच वेळा बारीक खडी रस्त्यावर देखील पडते त्यामुळे बाईकस्वार पडून अपघात होतात. मागच्या आठवड्यातच अशाप्रकारे वावळोली गाव व परिसरात रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावरती खडी पडली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.