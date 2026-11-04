Pali News: पालीकरांचा नगरपंचायतीवर संघर्ष मोर्चा! आधी विकासाचा हिशेब द्या, मगच घरपट्टी वाढवा; नागरिक आक्रमक

पाली: अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली शहरात प्रलंबित नागरी समस्या आणि प्रशासनाकडून लादण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित घरपट्टी करवाढी विरोधात नागरिक आक्रमक झाले आहेत. प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराचा निषेध करत पाली-सुधागड संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. 2) पाली नगरपंचायतीवर एक भव्य आणि ऐतिहासिक ‘संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक येथून सुरू झालेल्या या मोर्चात शेकडोच्या संख्येने नागरिक, व्यापारी, तरुण व ज्येष्ठ नागरिक सहभागी झाले होते. घोषणाबाजी करत आलेल्या नागरिकांनी थेट नगरपंचायत कार्यालयाला घेराव घातला..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी विविध आशय असलेले लक्षवेधी बॅनर हातात घेतले होते. तसेच फिल्टर पाणी योजनेच्या विदारक स्थितीवर बोट ठेवण्यासाठी प्रतिनिधी स्वरूपात फिल्टर हातात घेऊन तो नगरपंचायत ला भेट देण्यात आला व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. श्री हटाळेश्वर चौक ते बस स्थानक रस्त्यावरील अतिक्रमण बद्दल फळांचे कॅरेट नगरपंचायत ला भेट देण्यात आले अशा प्रकारे प्रशासनाच्या फसव्या दाव्यांचा निषेध करण्यात आला. नगरपंचायत पाली अंतर्गत येणाऱ्या शुद्ध पाणीयोजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, "२५ वर्षे योजना श्रेयवादात की गलिच्छ राजकारणात?" असा सवाल विचारण्यात आला असून नागरिकांना मिळणाऱ्या गढूळ पाण्याचा निषेध नोंदवला गेला..शहरातील नागरिक नियमितपणे कर भरत असूनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहत असल्याचा संताप नागरिकांनी व्यक्त केला. नगरपंचायतीने मागील पाच वर्षांतील उत्पन्न, खर्च, पूर्ण झालेली आणि प्रलंबित विकासकामांचा सविस्तर लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. "पारदर्शकतेशिवाय कोणतीही करवाढ सहन केली जाणार नाही; आधी विकासाचा हिशेब, मगच करवाढीचा विचार," अशी ठाम भूमिका पालीकरांनी घेतली आहे. सायंकाळी उशिरापर्यंत कर वाढीसंदर्भात संघर्ष समितीच्या पदाधिकारी यांच्यासोबत नगराध्यक्ष पराग मेहता, उपनगराध्यक्ष सुलतान बेनसेकर तसेच मुख्याधिकारी आणि इतर नगरसेवक यांची चर्चा सुरू होती. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.शहरातील फिल्टर पाणी योजनेची सद्यस्थिती आणि पुढील कार्यवाही जाहीर करून सर्व भागांत समान व पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा करावा. रस्त्यांवरील वाढते अतिक्रमण आणि अवैध पार्किंगमुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर विनापक्षपातीपणे कठोर कारवाई करण्यात यावी. रखडलेल्या नमो उद्यानाच्या कामाची स्थिती स्पष्ट करावी आणि शहरात उत्तम व प्रभावी कचरा व्यवस्थापन राबवावे. या प्रमुख मागण्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.