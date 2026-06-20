Pali Bypoll: पाली नगरपंचायत पोटनिवडणूक : प्रभाग 13 मध्ये 85.30 टक्के विक्रमी मतदान, महायुतीतील बिघाडीमुळे हायव्होल्टेज लढत

पाली : अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली नगरपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 13 मधील रिक्त जागेसाठी शनिवारी (ता. 20) सायंकाळी साडेपाच पर्यंत अत्यंत चुरशीच्या वातावरणात 85.30 टक्के इतके विक्रमी मतदान पार पडले. महायुतीमधील राजकीय बिघाडी आणि स्थानिक समीकरणांमुळे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेतलेल्या या हायव्होल्टेज पोटनिवडणुकीतील दोन्ही उमेदवारांचे भवितव्य आता ईव्हीएम मशीनमध्ये बंद झाले असून त्याचा फैसला रविवारी (ता. 21) होणार आहे. .मतदानादरम्यान मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम मशीनमध्ये दोन वेळा तांत्रिक बिघाड झाल्याने काही काळ मतदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. पहिल्यांदा 15 मिनिटे आणि दुसऱ्यांदा 5 मिनिटे अशी एकूण 20 मिनिटे मशीन बंद पडली होती. मात्र, निवडणूक प्रशासनाने तत्परता दाखवत लागलीच तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करून मतदान प्रक्रिया पूर्ववत सुरळीत सुरू केली..सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. तरुण, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने बाहेर पडत मतदानाचा हक्क बजावला. या पोटनिवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी दोन्ही उमेदवारांनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती. कामानिमित्त किंवा इतर कारणांमुळे शहराबाहेर गेलेल्या स्थलांतरित मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांची सकाळपासूनच मोठी धावपळ उडालेली पाहायला मिळाली..महायुतीत बिघाडीया निवडणुकीला खऱ्या अर्थाने रंगत आली ती महायुतीमधील अंतर्गत बंडखोरीमुळे. प्रभाग 13 मध्ये शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाकडून स्वप्नाली जाधव या रिंगणात आहेत. मात्र, राज्यात एकत्र सत्तेत असलेल्या भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) त्यांना पाठिंबा न देता, थेट शेतकरी कामगार पक्षाचे (शेकाप) उमेदवार सुधीर साखरले यांच्या पाठीशी आपली ताकद उभी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.