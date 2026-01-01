कोकण

Raigad Ballaleshwar Temple : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पालीत भक्तीचा महासागर; बल्लाळेश्वर दर्शनासाठी हजारोंची गर्दी!

Ashtavinayak Temple New Year Devotees : नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली येथे बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली. मंदिर परिसर भक्तिमय झाला असून स्थानिक व्यवसायालाही चांगला लाभ मिळाला.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : नवीन वर्षातील पहिल्या दिवशी अष्टविनायकांपैकी एक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पालीतील बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी गुरुवारी (ता. 1) भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी पहाटेपासूनच भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या. रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातून हजारोच्या संख्येने भाविक पालीत दाखल झाले होते.

