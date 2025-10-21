Unseasonal Rain : सुधागड तालुक्यात परतीच्या पावसाचा कहर; शेतकरी आणि व्यापारी संकटात

पाली : ऐन दिवाळीत मंगळवारी (ता.21) दुपारी दोन वाजल्यापासून पालीसह सुधागड तालुक्यात विविध ठिकाणी सोसाट्याचा वारा व विजांच्या कडकडाटासह आलेल्या परतीच्या मुसळधार पावसाने धुडगूस घातला. परिणामी ऐन दिवाळीत व्यापारी हवालदिल तर, शेतकरी हताश झाले आहेत. .पावसामुळे येथे वीज पुरवठा देखील खंडित झाला होता. दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाहेर पडलेले ग्राहक पावसामुळे माघारी फिरले. शेतकऱ्यांचे भाताचे पिक अजुनही शेतात आहे. तर काहींनी कापून ठेवले आहे. पावसामुळे या पिकाचे नुकसान झाले. व्यापारी व दुकानदारांनी दिवाळीचा लाखो रुपयांचा माल भरून ठेवला आहे. परंतु पावसामुळे ग्राहक खरेदीसाठी बाहेर न पडल्याने एैन दिवाळीत वस्तुंना उठाव मिळणार नाही. फटाके विक्रेत्यांचा माल अक्षरशः भिजला. इलेक्ट्रिक सामान आकाश कंदील दिवे आदी देखील भिजले. त्यामुळे व्यावसायिक व व्यापारी पुरते हवालदिल झाले आहेत. असे पालीतील व्यावसायिक मुकुंद कोसुंबकर यांनी सांगितले..Pune Crime : पुण्यात दुचाकीस्वार चोरट्यांचा धुमाकूळ; महिलेसह तिघांचे दागिने लंपास.अजुन शेतकऱ्यांचे धान्य शेतात आहेत. सुगीच्या दिवसांना अजुन सुरुवात झालेली नाही. त्यात पावसाने भाताचे (पिकांचे) पुरते नुकसान केले आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे त्यामुळे तो धास्तीत आणि हताश आहेत..शेतामध्ये भाताचे पीक चांगले आले होते. भाताची कापणी करून झोडणीची कामे सुरू करणार होतो. मात्र ऐनवेळी परतीच्या मुसळधार पावसाचे आगमन झाले. उभे भात पिक अक्षरशः आडवे झाले आहे. शेतात देखील पाणी साठले आहे. भात सुद्धा भिजला असून मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाने लवकरात लवकर पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी.राम तुपे, शेतकरी, कोंडगाव, सुधागड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.