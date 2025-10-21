कोकण

Unseasonal Rain : सुधागड तालुक्यात परतीच्या पावसाचा कहर; शेतकरी आणि व्यापारी संकटात

Heavy Unseasonal Rain Hits Pali and Sudhagad During Diwali : ऐन दिवाळीत मंगळवारी (ता.२१) पालीसह सुधागड तालुक्यात सोसाट्याच्या वाऱ्यासह आलेल्या परतीच्या मुसळधार पावसाने शेती पिकांचे व व्यापारी मालाचे मोठे नुकसान केले, ज्यामुळे शेतकरी आणि व्यावसायिक हताश झाले आहेत.
Untimely Rain Wreaks Havoc on Diwali Business and Paddy Crops in Pali and Sudhagad

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : ऐन दिवाळीत मंगळवारी (ता.21) दुपारी दोन वाजल्यापासून पालीसह सुधागड तालुक्यात विविध ठिकाणी सोसाट्याचा वारा व विजांच्या कडकडाटासह आलेल्या परतीच्या मुसळधार पावसाने धुडगूस घातला. परिणामी ऐन दिवाळीत व्यापारी हवालदिल तर, शेतकरी हताश झाले आहेत.

