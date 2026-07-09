Raigad Pali Roads: पालीत खड्डे बुजवण्यासाठी नगरपंचायतीची ‘अनोखी शक्कल’; मातीयुक्त खडीमुळे रस्ते चिखलदणी, अपघातांचा धोका वाढला

पाली : पाली शहरातील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण केली आहे. जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे भाविक व नागरिक त्रस्त असताना, आता पाली नगरपंचायतीने हे खड्डे भरण्यासाठी लढवलेली 'अनोखी शक्कल' नागरिकांसाठी आणखीनच डोकेदुखी ठरत आहे. प्रशासनाने खड्ड्यांमध्ये चक्क मातीयुक्त खडी टाकल्याने संपूर्ण रस्ते चिखलमय झाले असून, खड्ड्यांपेक्षा या चिखलातून प्रवास करणे भाविक, नागरिक व वाहनचालकांसाठी जीवघेणे ठरत आहे..प्रशासनाने खड्डे बुजवण्यासाठी जे साहित्य वापरले आहे, त्यात मातीचे प्रमाण अधिक असल्याने पावसाच्या पाण्यामुळे रस्त्यांवर चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे. दुचाकी घसरण्याचे प्रकार वाढले असून, पादचाऱ्यांना चालणेही मुश्कील झाले आहे. आम्ही खड्ड्यांपासून सुटका मिळेल अशी अपेक्षा केली होती, पण प्रशासनाने तर संपूर्ण रस्ताच चिखलदणी बनवला आहे. यामुळे अपघाताची शक्यता कैकपटीने वाढली आहे..मुळात ही दुरुस्तीची कामे पावसाळ्यापूर्वी करणे आवश्यक होते. मात्र, नगरपंचायतीने पावसाळा ऐन रंगात असताना काम सुरू केले. त्यातही शास्त्रीय पद्धतीऐवजी केवळ माती-खडी टाकून वेळ मारून नेल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. नगरपंचायतीचे कामकाज झोपेतून खडबडून जागे झाल्यासारखे दिसते. हे उशिरा सुचलेले शहाणपण पालीकरांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. खड्डे बुजवण्याच्या नावाने प्रशासनाने नागरिकांना अधिकच संकटात टाकले आहे, हे उपचार रोगापेक्षाही भयानक आहेत, असे अमित गायकवाड यांनी सांगितले. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, चिखलामुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी आणि अपघातांचा धोका यामुळे पाली नगरपंचायतीच्या एकूणच कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तात्काळ योग्य ती उपाययोजना करावी, अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.