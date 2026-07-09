Pali News: पालीमध्ये खळबळ! इमारतीच्या खिडकीच्या छजावर चढला मानसिक रुग्ण लोकांनी समजले चोर; पोलिसांकडून यशस्वी सुटका..

-अमित गवळे पाली: येथील प्रसिद्ध श्री. बल्लाळेश्वर मंदिराच्या जवळ असलेल्या विठू माऊली बिल्डिंगमध्ये बुधवारी (ता. 8) रात्री एका इसमामुळे एकच खळबळ उडाली. रात्री ११:१५ वाजण्याच्या सुमारास या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील खिडकीच्या छजावर (सज्जा) एक इसम चढला होता आणि तो तिथेच अडकून पडला होता. या थरारक घटनेची माहिती स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ पाली पोलीस ठाण्यात दिली. पोलिसांकडून त्याची यशस्वी सुटका करण्यात आली. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सदर माहिती मिळताच पाली पोलिसांचे पथक तातडीने घटनास्थळी रवाना झाले. तिसऱ्या मजल्यावरील छजावर अडकलेला हा इसम अत्यंत धोकादायक स्थितीत होता. या ठिकाणी लोकांनी मोठी गर्दी केली होती. लोकांना हा चोर असल्याचे वाटले. पोलिसांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अत्यंत कौशल्याने आणि सुरक्षितपणे त्या इसमाचे रेस्क्यू (सुटका) करण्यात आले..सुटका केल्यानंतर पोलिसांनी त्या व्यक्तीला प्राथमिक उपचारासाठी आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी सर्वप्रथम पाली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले. तेथे चौकशी दरम्यान त्याने आपले नाव दिलीप कोळी (रा. खैरवाडी, पोस्ट आतोणे, ता. सुधागड) असे असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी याप्रकरणी अधिक तपास केला असता सदर व्यक्तीची मानसिक स्थिती ठीक नसून तो मानसिक रुग्ण असल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर पोलिसांनी तातडीने त्याचे वडील राया सयाजी कोळी यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनीदेखील आपला मुलगा मानसिक रुग्ण असल्याची पुष्टी केली..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा. सध्या पाली पोलीस या प्रकरणात पुढील कायदेशीर कार्यवाही करून या व्यक्तीच्या वडिलांना पोलीस ठाण्यात बोलावून आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सदर इसमाला त्याच्या वडिलांच्या स्वाधीन केले गेले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.