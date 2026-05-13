Bridge Collapse : आमणोली येथील प्रवासी पूल कोसळला; सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली, दोषींवर कारवाईची मागणी

पाली - सुधागड तालुक्यातील आमणोली गावाकडे जाणारा प्रवासी पूल बुधवारी (ता. १३) सायंकाळी कोसळल्याची गंभीर घटना घडली आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त खडी भरून जाणाऱ्या एका अवजड डंपरमुळे हा पूल जमीनदोस्त झाला. या अपघातात डंपर पुलाच्या ढिगाऱ्यात अडकला असून, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, या घटनेमुळे प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आमणोली गावाला जोडणारा हा पूल जुना आणि कमकुवत होता. बुधवारी सायंकाळी उशिरा खडीने तुडुंब भरलेला एक हायवा डम्पर या पुलावरून जात असताना पुलाचा मधला भाग डंपरच्या भाराने पूर्णपणे कोसळला. डंपरचा मागील हिस्सा तुटलेल्या पुलाच्या खड्ड्यात अडकला असून डंपरचेही नुकसान झाले आहे. घटनेच्या वेळी पुलावर इतर कोणतीही लहान वाहने किंवा पादचारी नसल्याने मोठा अनर्थ टळला..हा पूल प्रामुख्याने हलक्या प्रवासी वाहनांसाठी असतानाही, परिसरातील उद्योजक आणि व्यावसायिक या पुलावरून मोठ्या प्रमाणावर अवजड मालाची अवैध वाहतूक करत होते. याबाबत ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, या तक्रारींकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले, ज्याचा परिणाम अखेर हा पूल कोसळण्यात झाला..पूल कोसळल्याची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली होती. मात्र, घटनेला काही तास उलटूनही प्रशासनाचा घटनेची माहिती मिळताच पाली पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षक हेमलता शेरेकर यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत पोलीस उपनिरीक्षक अंकुश सांगळे, पोलिस हवालदार कल्पेश कांबळे, गणेश भोईर, मिलिंद कांबळे आदी पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा इतर संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी न पोहचल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचा सूर आहे..पुलाअभावी गावाचा संपर्क तुटण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, अत्यावश्यक सेवांच्या वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.अवजड मालवाहू वाहनांच्या सर्रास होणाऱ्या वाहतुकीमुळेच हा अपघात झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. पुलाची क्षमता नसतानाही अशी अवजड वाहने सोडली कशी जातात? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. संबंधित डम्पर मालक आणि याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंत्राटदारावर कडक कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.