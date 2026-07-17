CM Baliraja Road Scheme: पेण-सुधागड-रोहा ग्रामीण रस्ते विकासाला गती; ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ समितीचे सह-अध्यक्षपद प्रकाश देसाईंना

पाली : ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची वाहतूक अधिक सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना' अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या १९१-पेण विधानसभा क्षेत्र स्तरीय समितीच्या सह-अध्यक्षपदी प्रकाश अर्जुन देसाई यांची अधिकृत निवड करण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रसिद्ध केला आहे..शासनाने राज्यातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या कामांमध्ये अधिक सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, विधानसभा क्षेत्र स्तरीय समितीच्या कामकाजात मदतीसाठी सह-अध्यक्ष नियुक्त करण्याचे अधिकार महसूल मंत्र्यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार पेण-सुधागड-रोहा विधानसभा क्षेत्रासाठी प्रकाश अर्जुन देसाई यांची ही महत्त्वपूर्ण नियुक्ती करण्यात आली आहे..ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी आणि उत्पादित माल बाजारात आणण्यासाठी पाणंद रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. या रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. या समितीच्या माध्यमातून आता पेण, सुधागड आणि रोहा परिसरातील प्रलंबित पाणंद रस्त्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील, अशी आशा व्यक्त होत आहे. प्रभावी नियोजनाद्वारे ही योजना तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा मानस नवनियुक्त सह-अध्यक्ष प्रकाश अर्जुन देसाई यांनी व्यक्त केला आहे..या महत्त्वाच्या निवडीबद्दल पेण, सुधागड, पाली आणि रोहा परिसरातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांकडून, राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून आणि प्रामुख्याने शेतकरी वर्गाकडून प्रकाश देसाई यांचे विशेष अभिनंदन करण्यात येत असून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.