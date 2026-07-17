कोकण

CM Baliraja Road Scheme: पेण-सुधागड-रोहा ग्रामीण रस्ते विकासाला गती; ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ समितीचे सह-अध्यक्षपद प्रकाश देसाईंना

पेण-सुधागड-रोहा परिसरातील शेत व पाणंद रस्त्यांना नवे बळ; मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेच्या क्षेत्रीय समितीचे सह-अध्यक्षपद प्रकाश देसाईंना
The appointment aims to strengthen rural road connectivity and improve farm access for farmers under the Maharashtra Government's flagship scheme.

The appointment aims to strengthen rural road connectivity and improve farm access for farmers under the Maharashtra Government's flagship scheme.

Sakal

अमित गवळे
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पाली : ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची वाहतूक अधिक सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना' अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या १९१-पेण विधानसभा क्षेत्र स्तरीय समितीच्या सह-अध्यक्षपदी प्रकाश अर्जुन देसाई यांची अधिकृत निवड करण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रसिद्ध केला आहे.

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