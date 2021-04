कणकवलीत नगराध्यक्ष उभारणार कृत्रिम धबधबा 

कणकवली ( सिंधुदुर्ग ) - शहरात नगरपंचायतीच्या माध्यमातून बारमाही वाहणारा धबधबा उभा केला जाणार आहे. त्या माध्यमातून कणकवली शहरात नवीन पर्यटन स्थळ विकसित होणार आहे. याखेरीज शहरात दोन ठिकाणी सेल्फी पॉइंट देखील लवकरच तयार होतील अशी ग्वाही नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी आज दिली. येथील नगरपंचायतमध्ये श्री. नलावडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन धबधबा निर्मितीबाबतची माहिती दिली. यावेळी उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे, गटनेते संजय कामतेकर, रवींद्र गायकवाड, किशोर राणे, महेश सावंत, अभिजित मुसळे, शिशिर परुळेकर आदी उपस्थित होते. श्री. नलावडे म्हणाले, ""जिल्ह्यातील मालवण, वेंगुर्ले भागाला किनारपट्टी लाभली आहे. त्यामुळे तिकडे पर्यटकांचा ओघ वाढतोय. त्याच धर्तीवर शहरातही पर्यटक यावेत यासाठी आम्ही कृत्रिम धबधब्याची निर्मिती करत आहोत. जानवलीनदी काठावर गणपती साणा येथे हा धबधबा लवकरच साकारणार आहे. सहा मिटर उंच आणि अठरा मिटर लांबीचा हा धबधबा आहे. यात पर्यटकांसाठी चेंजिंग रूम तसेच पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन इथे मोबाईल टॉयलेटचीही सुविधा उभी केली जाणार आहे.'' उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे म्हणाले, ""जानवली नदीत बारमाही पाणीसाठा असतो. त्यामुळे कणकवली शहरातील धबधबा देखील बारमाही सुरू राहणार आहे. या धबधब्याच्या मध्ये स्वच्छ आणि निर्जंतुक पाणी पुरवठा राहावा याचीही दक्षता आम्ही घेतली आहे. धबधबा उभारणीसाठी 2 कोटी 46 लाख रुपयांचे अंदाज पत्रक तयार केले असून त्याला तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. तर पुढील पंधरा दिवसांत या कामाची निविदा देखील निघणार आहे. या धबधब्यासाठी प्रादेशिक पर्यटक योजनेतून निधी प्राप्त झाला आहे. पुढील वर्षभरात धबधब्याचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.'' दरम्यान शहरात दोन ठिकाणी सेल्फी पॉइंटही उभारले जाणार आहेत. जेणेकरून शहरात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी, तसेच शहरवासीय आणि जिल्ह्यातील पर्यटकांनाही सेल्फीचा आनंद पूर्ण करता येणार आहे. सेल्फी पॉइंटसाठी शहरातील मध्यवर्ती असतील अशा दोन जागांचा शोध सुरू आहे. येत्या पंधरा दिवसांत जागांची निश्‍चित होईल आणि मे अखेरपर्यंत या कामाची निविदा काढली जाणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष श्री.नलावडे यांनी दिली. कणकवलीची नवी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न

किनारपट्टी भागाप्रमाणे कणकवली शहरात निसर्गतः पर्यटन स्थळे लाभलेली नाहीत; मात्र आम्ही नव्याने पर्यटन स्थळे विकसित करत आहोत. जेणे करून महामार्गावरून जाणारे पर्यटक थेट उड्डाणपुलावरून न जाता काही काळ शहरात थांबतील आणि शहराचा व्यापार उदिम वाढेल. त्याअनुषंगाने भव्य अशा स्पोटर्स कॉम्प्लेक्‍स आणि उद्यानाची निर्मिती सुरू आहे. तर जानवली नदीकाठी बारमाही धबधबा येत्या वर्षभरात कार्यान्वित होईल. याखेरीज शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी भव्य स्वरूपातील उद्यानही प्रस्तावित आहे, असेही श्री. नलावडे म्हणाले.





Web Title: Planning of Artificial waterfall in Kankavali by Sammer Nalawade