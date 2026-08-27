Plastic Scrap Fire: प्लास्टिकच्या साठ्याला हवा नियमांचा अंकुश अग्निप्रतिबंधक, प्रदूषण नियंत्रण परवानगी सक्तीची करण्याची मागणी

नागाव: प्लास्टिक स्क्रॅप गोदामांसाठी अग्निप्रतिबंधक आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी सक्तीची करावी. तसेच ज्या हद्दीत ही गोदामे आहेत, त्या ग्रामपंचायतींनी वेळोवेळी सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करावा, अशी मागणी होत आहे. नागाव (ता. हातकणंगले) येथील प्लास्टिकच्या दोन गोदामांना लागलेली आग ४८ तासांनंतरही धुमसत आहे. .आग लागल्यानंतर अग्निशमन दलाने तब्बल पाच तास शर्थीचे प्रयत्न करून ती आटोक्यात आणली. शेजारील परिसराला आगीचा धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी खबरदारी घेतली. मात्र, गोदामांमध्ये सुमारे शंभर टन प्लास्टिक असल्याने आग पूर्णपणे आटोक्यात आणण्यासाठी किमान तीन दिवस लागण्याचा अंदाज अग्निशमन दलाने व्यक्त केला होता. आगीतून अद्याप धुराचे लोट हवेत जात आहेत..Satej Patil Shivaji Patil : गोकुळच्या रणधुमाळीत सतेज पाटील, शिवाजीराव पाटलांच्या घरी; महायुतीत नाराजीचा ‘वेध’ घेतल्याची चर्चा.त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना श्वसनाचा त्रास होऊ लागला असून झाडांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नागरी वस्तीजवळ अशी गोदामे नकोत, अशी मागणी होत आहे. नागाव आणि शिरोली परिसरात नागरी वस्त्यांजवळ मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक स्क्रॅपचा साठा केला जात आहे. प्लास्टिक अत्यंत ज्वलनशील असल्याने किरकोळ ठिणगीनेही भीषण आग लागण्याचा धोका असतो. लागलेली आग अनेक दिवस धुमसत राहू शकते..उघड्यावर साठवलेल्या प्लास्टिकवर पावसाचे पाणी साचल्यास डास आणि कीटकांच्या प्रजननाला पोषक वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे डेंगी, मलेरिया आणि चिकुनगुनियासारख्या आजारांचा धोका वाढतो. प्लास्टिकचे सूक्ष्म कण मातीत मिसळल्याने जमिनीच्या सुपीकतेवर परिणाम होतो. अनेक औद्योगिक प्लास्टिकमध्ये घातक रसायने असतात. उन्हामुळे या साठ्यातून विषारी वायू हवेत मिसळण्याची शक्यता असते..Pune Crime: श्रावणात दारू पिऊन घरी आला अन् मटणाची मागणी केली ; वडिलांच्या मारहाणीत मुलाचा मृत्यू.त्यामुळे स्थानिक रहिवासी आणि कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. स्क्रॅप उघड्यावर न ठेवता शेडमध्ये किंवा बंदिस्त जागेत ठेवण्याची गरज आहे. प्लास्टिक जाळल्यास विषारी वायू प्लास्टिक स्क्रॅप जाळल्याने डायॉक्सिन्स, फ्युरान्स, हायड्रोकार्बन्स आणि कार्बन मोनॉक्साइड यांसारखे विषारी वायू वातावरणात मिसळतात. त्यामुळे श्वसनविकार, दमा, डोळ्यांची जळजळ आणि त्वचेच्या आजारांचा धोका वाढू शकतो. "प्लास्टिक स्क्रॅपचा मर्यादेपेक्षा जास्त साठा करू नये. तो वेळेत पुनर्वापर प्रक्रियेसाठी पाठवणे बंधनकारक करावे. तसेच प्लास्टिक स्क्रॅप गोदामांसाठी अग्निप्रतिबंधक आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी सक्तीची करावी." - अमित खांडेकर, सदस्य, नागाव ग्रामपंचायत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.