कोकण

Plastic Scrap Fire: प्लास्टिकच्या साठ्याला हवा नियमांचा अंकुश अग्निप्रतिबंधक, प्रदूषण नियंत्रण परवानगी सक्तीची करण्याची मागणी

Nearly 100 Tonnes of Plastic Stored at Warehouse: नागावमधील प्लास्टिक स्क्रॅपच्या गोदामांना लागलेली आग ४८ तासांनंतरही धुमसत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
Plastic Scrap Fire

Plastic Scrap Fire

esakal

अभिजित कुलकर्णी
Updated on

नागाव: प्लास्टिक स्क्रॅप गोदामांसाठी अग्निप्रतिबंधक आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी सक्तीची करावी. तसेच ज्या हद्दीत ही गोदामे आहेत, त्या ग्रामपंचायतींनी वेळोवेळी सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करावा, अशी मागणी होत आहे. नागाव (ता. हातकणंगले) येथील प्लास्टिकच्या दोन गोदामांना लागलेली आग ४८ तासांनंतरही धुमसत आहे.

Loading content, please wait...
fire
Fire Accident
Raigad
Konkan
Marathi News Esakal
www.esakal.com