लाॅकडाउनमध्ये धबधब्यावर जाणं पडल महागात

मालवण (सिंधुदुर्ग) - तालुक्‍यातील घुमडे गावातील वत व काजरकोंड येथे धबधब्यांच्या ठिकाणी पावसाळी पर्यटनाचा आनंद लुटण्यास आलेल्या अनेक तरुणांवर पोलिसांनी कडक कारवाई केली. पोलिसांची चाहूल लागताच अनेकांनी तेथून पळ काढला; मात्र जे तरुण सापडले त्यांना पोलिस ठाण्यात पाचारण केले आहे. कोरोना लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांनी गर्दी टाळावी, अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. सध्या पावसाळा सुरू झाल्याने अनेक तरुणांनी आपला मोर्चा पावसाळी पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी ग्रामीण भागातील धबधब्यांच्या ठिकाणी वळविला आहे. त्यामुळे अशा धबधब्यांच्या ठिकाणी गर्दी होत असल्याचे दिसून येत आहे. अशा गर्दीमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्‍यताही जास्त आहे. यात आज दुपारी एक वाजण्याच्या दरम्यान घुमडे वत, काजरकोंड येथी धबधब्याच्या ठिकाणी तरुणांनी गर्दी केली असल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच येथील पोलिस ठाण्याचे पोलिस कर्मचारी हेमंत पेडणेकर, आशिष कदम, रमेश तावडे, घुमडे सरपंच दिलीप बिरमोळे, पोलिसपाटील प्रशांत बिरमोळे यांनी घटनास्थळी अचानक धडक दिली. पोलिस आल्याचे दिसतच अनेकांनी तेथून पळ काढला तर काही तरुण पोलिसांना सापडले. या तरुणांना पोलिस ठाण्यात बोलाविण्यात आले आहे. पावसाळी पर्यटनाचा आनंद लुटण्यास ग्रामीण भागात हौशी तरुणांची गर्दी होत असल्याने पोलिसांनी ग्रामीण भागातील पर्यटन स्थळांवर करडी नजर ठेवण्यास सुरवात केली आहे. यापुढेही ग्रामीण भागात अशी धडक कारवाई मोहीम सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Web Title: Police action against youths who went to the waterfall