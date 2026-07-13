Sudhagad Crime : सुधागड तालुक्यात चक्क पोलीस पाटलालाच लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण; ८ जणांवर गुन्हा दाखल

पाली - सुधागड तालुक्यातील नेरे गावच्या बस स्टॉपजवळ एका अत्यंत धक्कादायक आणि कायदा व सुव्यवस्थेचे वाभाडे काढणाऱ्या घटनेत, गावातील कायदा सांभाळणाऱ्या पोलीस पाटलावरच जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी पाली पोलीस ठाण्यात एकूण आठ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, परिसरात प्रचंड खळबळजनक वातावरण निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, फिर्यादी चंद्रकांत नथुराम पोकळे (वय ४२ वर्ष, रा. नेरे, पो. घोटावडे, ता. सुधागड) हे नेरे गावाचे पोलीस पाटील म्हणून कार्यरत आहेत. १० जुलै रोजी रात्री पावणे नऊ वाजण्याच्या सुमारास चंद्रकांत पोकळे हे नेरे गावच्या बस स्टॉपजवळ उभे होते. यावेळी आधी केलेल्या एका तक्रारीचा जुना राग मनात धरून तीन मोटारसायकलवरून आलेल्या तरुणांनी त्यांना अडवले..त्यामध्ये अनिकेत अनंत पाठारे याने आपल्या हातातील लोखंडी रॉडने पोलीस पाटलांच्या कपाळावर आणि हातावर जोरदार वार करून त्यांना गंभीर दुखापत केली. तर दुसरा तरुण रोहन रोहिदास राऊत याने लोखंडी रॉडने त्यांच्या डोळ्यावर व पोटावर मारहाण केली. हल्ला एवढ्यावरच थांबला नाही..तिसरा तरुण आदित्य अनिल पाठारे याने पोलीस पाटलांना ओढाताण करून त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची चैन तोडून नुकसान केले, तर मिहीर मनोहर पाठारे याने त्यांना जमिनीवर खाली पाडले. त्यानंतर ऋषिकेश अनिल पाठारे, सुधीर सिताराम पोकळे, साहिल शरद पोकळे आणि अनिल चिंधु पाठारे यांनी संगनमत करून इको गाडीतून येत पोलीस पाटलांना अमानुषपणे लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली व त्यांच्या हातातील मोबाईल जमिनीवर फेकून तोडून टाकला..तसेच चंद्रकांत पोकळे यांच्या खिशातील साडेपाच हजार रुपये झटापटीत खाली पडून नुकसान झाले. या हल्ल्यात पोलीस पाटील गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर अलिबाग येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..या प्रकरणी पाली पोलीस ठाण्यात विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, मारहाण करणाऱ्या तरुण गटातील व्यक्तींनी देखील पोलीस पाटील चंद्रकांत पोकळे यांच्या विरोधात शिवीगाळ केल्याची जांभूळपाडा दूरक्षेत्र पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस पाटलावर झालेल्या हल्ल्यामुळे संपूर्ण सुधागड तालुक्यात सध्या तणावाचे वातावरण असून, पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.