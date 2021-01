महाविकास आघाडीत फूट

चिपळूण (रत्नागिरी) : येथील पालिकेत स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीमुळे तहकूब झालेली विशेष सभा नुकतीच झाली. या सभेत पाग येथील रस्त्याच्या कामावरून गदारोळ झाला. एक तास गरमागरम चर्चा झाल्यावर महाविकास आघाडीचे ज्येष्ठ नगरसेवक मोहन मिरगल यांनी ठराव मांडला. त्यावर महाविकास आघाडीच्या नगरसेविका शिवानी पवार यांनी उपसूचना मांडली. हा ठराव १३ विरुद्ध आठ मतांनी मंजूर झाला. उपसूचनेच्या बाजूने राष्ट्रवादीचे तीन, तर भाजपच्या नगराध्यक्षांसह चार नगरसेवकांनी मतदान केल्याने महाविकास आघाडीत उभी फूट पडल्याचे दिसून आले. नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. या सभेत शहरातील रामतीर्थ तलाव, बापट आळी, सोनार आळी, वाणी आळी, स्वामीमठ रस्त्याच्या कामावरून वाद झाला. पाग येथील प्रभाग १३ भागातील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण व आरसीसी गटाराचे बांधकाम करणे आदी कामांबाबत आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता मिळावी, अशी मागणी नगरसेवक मोहन मिरगल यांनी केली; मात्र नगरसेविका शिवानी पवार यांनी या रस्त्यावर दोन थर झाले आहेत मग आता मंजुरी कशी? असा आक्षेप घेतला. हेही वाचा - पोलिसांनी केलेल्या उपाययोजनेमुळे वर्षात आठ घटनांमध्ये सुमारे २५ जणांना वाचविण्यात यश यावरून नगरसेवक परिमल भोसले व अविनाश केळस्कर, उमेश खताते व विजय चितळे तसेच शशिकांत मोदी व चितळे यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमकी झडल्या. अखेर मिरगल यांनी निर्णय घेताय की आम्ही ठराव मांडू, असे विचारले असता नगराध्यक्षा खेराडे यांनी मिरगल यांना ठराव मांडण्याची अनुमती दिली. रस्त्याच्या कामाला आर्थिक प्रशासकीय मान्यता मिळावी असा ठराव मांडला. त्याला जयश्री चितळे यांनी अनुमोदन दिले. या ठरावाच्या बाजूने १३ मते पडली; तर या ठरावाच्या विरुद्ध राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका शिवानी पवार यांनी त्याला उपसूचना मांडली. संपादन - स्नेहल कदम

