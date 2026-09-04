Powerloom Online Registration: यंत्रमाग उद्योगाच्या सक्तीच्या ऑनलाईन नोंदणीला विरोधच

इचलकरंजी: वीज सवलतीसाठी यंत्रमाग उद्योगाच्या ऑनलाईन नोंदणीला भिवंडी येथे झालेल्या यंत्रमागधारकांच्या बैठकीत विरोध करण्यात आला. बैठकीस राज्यातील सर्व यंत्रमाग उद्योग केंद्रातील प्रमुख यंत्रमागधारक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी करण्याचा यावेळी निर्णय घेतला..साध्या यंत्रमाग उद्योगाच्या विविध प्रश्नांवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. सर्व प्रश्नांवर टप्प्याटप्प्याने मार्ग काढण्याचे सर्वानुमते ठरले. सद्यस्थितीत वीज अनुदान सुरू ठेवण्यासाठी सक्तीची ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. त्याला कडाडून विरोध करण्याचा यावेळी एकमुखी निर्णय घेतला..पुण्यात DJविरोधात पोलिसांची आक्रमक कारवाई; अल मदिना यंग बॉईज मंडळाला दणका, २४ तासांत दोषारोपपत्र अन् शिक्षाही.सक्ती करूनही संपूर्ण राज्यातील केवळ इचलकरंजी येथील बोटावर मोजता येतील इतक्याच यंत्रमागधारकांनी नोंदणी करण्याचा प्रयत्न झाला, तर भिवंडी, मालेगाव, धुळे, सोलापूर, विटा येथील एक टक्काही नोंदणी केलेली नाही, असे बैठकीत स्पष्ट केले. सक्तीच्या ऑनलाईन नोंदणीसाठी यंत्रमागधारकांना त्रास देण्यापेक्षा वीज बिलावरील ग्राहक क्रमांक टाकून त्यावरील संपूर्ण माहिती राज्य सरकारने संकलित करणे, हा यावरील एकमेव आणि सोपा मार्ग असल्याचे नमूद केले..विनय महाजन, सूरज दुबे, भानुदास वीर, सचिन कांबळे, साजिद अन्सारी, सरोश फकी, तिरूपती शिरीपूरम, अमिर मोमीन, शब्बीर डेगवाले, युसुफ इलियास, पुनित खिमासिया, माजी आमदार रशिद ताहिर मोमीन, रूपेश अजितसरिया, भूषण रोकडे, किशोर नायलपल्ली, सत्यनारायण गड्डम, लक्ष्मण संका आदी यंत्रमागधारक प्रतिनिधी उपस्थित होते..देश झोपेत असताना ISROने रचला इतिहास; 36 हजार किमी उंचीवर पोहोचला भारताचा नवा ‘डोळा’, EOS-05 नेमकं काय करणार?.फेडरेशनची स्थापनामुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रत्यक्ष भेटून ऑनलाईन नोंदणी आणि यंत्रमाग उद्योगाच्या विविध प्रश्नांची माहिती देऊन राज्य सरकारने याबाबत अडचणीतील वस्त्रोद्योगाला सावरण्यासाठी निवेदन देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, तर ऑल महाराष्ट्र पाॅवरलूम फेडरेशनची स्थापना केली. यापुढे या माध्यमातून ऑनलाईन नोंदणी विरोधात लढा देण्याची घोषणा केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.