कोकण
Sindhudurg ZP: निवडणूक रणधुमाळीत पैशांचा खेळ थांबवा; सावंतवाडीत प्रशासन सज्ज, स्थिर पथकांचा कडक पहारा
Preventing Money : पैशांचा गैरवापर रोखण्यासाठी स्थिर व फिरती पथके २४ तास सक्रिय,उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा निश्चित; नियमभंग केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा.
सावंतवाडी : तालुक्यातील ९ जिल्हा परिषद आणि १८ पंचायत समिती मतदारसंघांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाली असून, प्रशासनाने यादृष्टीने कंबर कसली आहे. निवडणुकीच्या काळात पैशांचा गैरवापर रोखण्यासाठी स्थिर पथके आणि विभागीय अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे.