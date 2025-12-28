कोकण

Raigad Tourism : रायगड जिल्ह्यात नाताळ आणि नववर्षासाठी पर्यटन स्थळे हाऊसफुल्ल; ऐतिहासिक पर्यटनाची वाढती मागणी!

New Year Vacation : रायगड जिल्ह्यात नाताळ आणि नववर्षाच्या सुट्टीसाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी वाढली आहे. या हंगामात पर्यटन व्यवसायात चांगली उलाढाल होत आहे.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी व नाताळाच्या सुट्यांचा पर्यटनासाठी पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी पुणे-मुंबईसह महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या ठिकाणच्या पर्यटकांची पावले जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांकडे स्थिरावली आहेत. गुरुवारी (ता.25) पासुनच जिल्ह्यातील विविध समुद्र किनारे व पर्यटन स्थळांवर गर्दी वाढली आहे.

