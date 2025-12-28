Raigad Tourism : रायगड जिल्ह्यात नाताळ आणि नववर्षासाठी पर्यटन स्थळे हाऊसफुल्ल; ऐतिहासिक पर्यटनाची वाढती मागणी!

पाली : नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी व नाताळाच्या सुट्यांचा पर्यटनासाठी पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी पुणे-मुंबईसह महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या ठिकाणच्या पर्यटकांची पावले जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांकडे स्थिरावली आहेत. गुरुवारी (ता.25) पासुनच जिल्ह्यातील विविध समुद्र किनारे व पर्यटन स्थळांवर गर्दी वाढली आहे. .येथील समुद्र किनारे, मंदिरे, ऐतिहासिक वास्तु, किल्ले, तीर्थक्षेत्र पाहण्यासाठी पर्यटकांसह पर्यटक तसेच शाळकरी व महाविद्यालय सहली विदयार्थ्यांचा ओघ वाढत आहे. यामुळे पर्यटनावर अवलंबून असलेले छोटे-मोठे व्यावसायिक, हॉटेल, खानावळी, दुकानदार यांची सध्या चलती आहे. त्यांच्याकडून पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध ऑफर व स्कीम ची लयलूट केली जात आहे. एक जानेवारीपर्यंत शेकडो कोटींची उलाढाल या ठिकाणी पर्यटन व इतर व्यवसायांच्या माध्यमातून होणार आहे..Raigad News : जादूटोण्याच्या भीतीवर विज्ञानाचा विजय; महाडिकवाडीत पोलिस व अंनिसने उतरवले अंधश्रद्धेचे भूत!.समुद्र किनार्यांची भुरळजिल्ह्याला विस्तृत आणि मनमोहक समुद्र किनारा लाभला आहे. त्यामध्ये अलिबाग- नागाव, अक्षी, वरसोली, मुरुड- काशिद, श्रीवर्धन- दिवेआगर, हरिहरेश्वर येथील समुद्रकिनारे पर्यटकांना भुरळ घालत आहे. हे सर्व समुद्र किनारे पर्यटकांनी हाऊसफुल्ल झाले आहेत. सर्वच किनार्यांवर बोटींग, घोडागाडी, बाईक राईडची मजा पर्यटक लुटत आहेत. श्रीवर्धन येथील काळींजे व दिवेआगर येथील कंदळवण पर्यटनाचा देखील आनंद लुटत आहे. असे कांदळवन पर्यटन करणारे शंतनु कुवेसकर यांनी सांगितले..नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी तळ ठोकूननाताळच्या सुट्या आणि काही दिवसांवर येऊ घातलेले नवे वर्ष यामुळे किनार्यावर जल्लोष करण्यासाठी पर्यटकांनी येथे तळ ठोकूण ठेवला आहे. सर्वच ठिकाणची बुकींग फुल्ल झाली असली तरी देखिल काही हॉटेल व कॉटेज मध्ये एैन वेळी येणार्या पर्यटकांना राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही हॉटेलमध्ये नाताळ व थर्टीफर्स्टच्या पार्टीसाठी खास सुट व आकर्षक ऑफर दिल्या आहेत. ज्यामध्ये राहणे व खाण्यासाठी विशेष कुपनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. असे दिवेआगर येथील हॉटेल व्यवसायिक गणेश सावंत यांनी सांगितले..थंडीतही लुटा थंड माथेरानची मजाथंडीचा जोर वाढत असला तरी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध असलेले थंड हवेचे ठिकाण माथेरान पर्यटकांनी हाऊसफुल्ल झाले आहे. आठवड्याभरासाठी येथील हॉटेल व लॉज बुक झाले असले तरी येणार्या पर्यटकांची कोणतीच गैरसोय होणार नाही याची काळजी येथील व्यावसायिक घेत आहेत..Maharashtra Tourism: 31st ला मित्रांसोबत ट्रिप प्लॅन करताय? मग महाराष्ट्रातील 'ही' ठिकाणे आहेत सर्वोत्तम!.रायगडावर शिवप्रेमींचा जलसाशिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्यावर शिवप्रेमी मोठया संख्येने येत आहेत. गडावर जाण्यासाठी अनेकजण रोपवेला पसंती देत आहेत. त्यामुळे काही काळ रोपवेवर रांगा लावाव्या लागत आहेत. राज्यभरातून शाळेतील विद्यार्थी सुद्धा सहलीसाठी रायगड किल्ल्यावर मोठया प्रमाणात येत आहेत. असे येथील व्यवसायिक अजित औकीरकर यांनी सांगितले..अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली व महड येथे भक्तांची मांदियाळीअष्टविनायकांपैकी दोन गणपती हे रायगडमध्ये आहेत. ते म्हणजे खालापुर तालुक्यातील महडचा वरदविनायक आणि सुधागड तालुक्यातील पालीचा बल्लाळेश्वर, सध्या येथे भाविकांची दर्शनासाठी रीघ लागलेली आहे. आलेल्या भक्तांची राहण्याची सोय करण्यासाठी बल्लाळेश्वर देवस्थानच्या वतीने दोन भक्तनिवासमध्ये अतिशय अल्पदरात चांगली व्यवस्था करण्यात येते. भक्तनिवास भरले तरी इतर खाजगी लॉज देखिल उपलब्ध आहेत. अनेक भक्त महडच्या वरदविनायकाचे दर्शन घेऊन पालीच्या बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी येतात. मंदिराच्या आसपास असलेली फुल, हार, नारळ, प्रसाद, पुजेचे साहित्याची दुकाने सजली आहेत. असे येथील व्यवसायिक राहुल मराठे यांनी सांगितले..समुद्रातील मुरुड जंजिरा व अलिबागचा कुलाबा किल्ल्याला पर्यटकांची आवर्जून भेटमुरुड आणि अलिबाग समुद्रकिनार्याची मजा लुटतांनाच पर्यटक येथे असलेल्या मुरुड जंजिरा आणि कुलाबा किल्ल्याला आवर्जून भेट देत आहेत. आणि तिथला इतिहास जाणून घेत आहेत. ओहटीच्या वेळी कुलाबा किल्ल्यावर चालत किंवा घोडागाडीने जाता येते. तर भरतीच्यावेळी किल्ल्यावर जाण्यासाठी मोटारबोटची व्यवस्था आहे. जंजिरा किल्ल्यावर जाण्यासाठीही फेरी बोटींच्या फेर्या सुरु असतात. किल्ल्याची माहिती देण्यासाठी गाईडसुद्धा उपलब्ध आहेत. अलिबागला येण्यासाठी मुंबई-गेटवे ऑफ इंडियावरुन मांडवा व रेवस येथपर्यंत थेट प्रवासी लॉंच सेवा उपलब्ध आहे अवघ्या दिड ते दोन तासांमध्ये अलिबागला येता येते..Uttarakhand Travel Guidelines: नव्या वर्षाच्या स्वागताला उत्तराखंडला जाताय? पर्यटनाला निघण्यापूर्वी या महत्त्वाच्या सूचना जाणून घ्या.हरिहरेश्वर मध्ये पर्यटन व अध्यात्माचा सुरेख संगमदक्षिण काशी म्हणुन ओळखल्या जाणार्या श्रीवर्धन तालुक्यातील हरिहरेश्वरला पर्यटकांसह भाविकांचीही पसंती असते. कारण एकाच ठिकाणी भव्यसमुद्र किनारा आणि देवदेर्शन अशा दोन्ही गोष्टींचा सुरेख संगम तेथे साधता येतो. महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने (एमटीडीसी) येथे पर्यटकांसाठी राहण्याची सोय केली आहे. तसेच खाजगी लॉजसुद्धा उपलब्ध आहेत. तेथुनच दिवेआगर आणि श्रीवर्धनच्या समुद्रकिनार्यावर जाता येत. दिव्याअगरला राहण्यासाठी कॉटजची व लॉजची व्यवस्था आहे. एक दिवसासाठी दोन व्यक्तींना राहण्याचा दर 1200 ते 12000 रुपये पर्यंत देखील आहे. असे येथील व्यवसायिक अमित खोत यांनी सांगितले..घारापुरी/अजंठाच्या लेण्या पाहण्यासाठी कलाप्रेमींची गर्दीउरण जवळील ऐतिहासिक घारापुरी/अजंठा लेणी पाहण्यासाठी कलाप्रेमींची गर्दी होत आहे. येथे जाण्यासाठीही उरण व गेटवे ऑफ इंडियावरुन फेरी बोटीची सेवा उपलब्ध आहे..इतरही स्थळांवरही गर्दीमहाड जवळील प्रसिद्ध गांधारपाले लेणी, चवदार तळे, समर्थ रामदास स्वामींनी दासबोध लिहिला ती निसर्गरम्य शिवथरघळ, जिजाऊंची समाधी, पोलादपूर येथील तानाजी मालुसरे याचे उमरठ हे गाव व तेथील समाधी, रेवदंडा बिच व किल्ला, उन्हेरे येथील गरम पाण्याचे कुंड, खालापूर तालुक्यातील उंबरखिंड, खांदेरी उंदेरी किल्ले, काही मंदिरे, अशा ऐतिहासिक, नैसर्गिक व धार्मिक स्थळांना देखील पर्यटक आवर्जून भेट देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.