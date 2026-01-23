Raigad News : महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच रायगड जिल्ह्याचा क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन; २०७० नेट झिरोचे उद्दिष्ट

पाली : वातावरणीय बदलाचे संकट रोखण्यासाठी आणि शाश्वत पर्यावरणाची जपवणूक करण्यासाठी रायगड जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. केंद्र शासन तसेच महाराष्ट्र शासनाद्वारे निर्धारित करण्यात आलेले वातावरणीय बदलाचे ध्येय गाठण्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वप्रथमच रायगड जिल्हा क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन तयार करणार असल्याची औपचारिक घोषणा जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा किशन जावळे यांनी केली. ते टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS), युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरांटो, असर सोशल इंपॅक्ट ॲडवायसर व वातावरण फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई येथे सोमवारी (ता. 19) व मंगळवारी (ता. 20)) आयोजित ‘नॅशनल सेमिनार ऑन लोकलायझिंग जेंडर क्लायमेट एक्शन’ कार्यक्रमात व्हीडिओद्वारे बोलत होते. .संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा प्रकारचा ‘जिल्हा क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन’ तयार करणारा रायगड हा पहिलाच जिल्हा ठरणार असल्याची अधिकृत घोषणा जिल्हाधिकारी यांनी या कार्यक्रमात करून ऐतिहासिक रोडमॅप सादर केला.वातावरणीय बदलाला रोखणे, जनसमुदायांच्या कृतिशील सहकार्याने शाश्वत व संतुलित पर्यावरण राखणे शक्य आहे. या करीता संपूर्ण रायगड जिल्हा प्रशासन प्राधान्याने पुढाकार घेणार आहे. वाढते प्रदूषण, निसर्गाची होत चाललेली हानी आणि त्यामुळे मानवी समुदायाचे होणारे नुकसान रोखण्याकरिता रायगड जिल्ह्याचा क्लायमेट एक्शन प्लान तयार केला आहे असे किशन जावळे म्हणाले..Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप.महाराष्ट्रात गेल्या ५० वर्षांत उष्णतेचे दिवस, दुष्काळाची तीव्रता, पूर चौपट पटीने वाढले आहेत. कोकण विभाग (रायगडसह) मध्ये पूर, समुद्र पातळी वाढ, मॅन्ग्रोव आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास, आरोग्य धोके (जसे लेप्टोस्पायरोसिस) आणि राज्यातील ९४% जिल्हे क्लायमेट चेंजला असुरक्षित आहेत. आहेत असे संचालक वातावरणीय कृती कक्ष, महाराष्ट्र अभिजीत घोरपडे यांनी सांगितले.वातावरणीय बदलाचे संकट २१ व्या शतकातील मानव जातीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. या शतकाखेरीस पृथ्वी चे सर्वसाधारण तापमान मर्यादित ठेवण्यासाठी जगातील १९५ देशांनी मान्य केलेल्या २०१५ च्या पॅरिस आंतरराष्ट्रीय कराराशी भारत वचनबद्ध आहे. भारताने सादर केलेल्या राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानानुसार देशाने २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन निव्वळ शून्यापर्यंत (Net Zero) आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे..सध्या या काळातील होत असणारी पर्यावरणाची हानी किंवा वातावरणात बदल ही केवळ वातावरणाशी निगडित बाब नसून तिचा पर्यावरणा सोबतच सामाजिक व आर्थिक बाबींवरही गंभीर दुष्परिणाम होणार आहे. त्याचा ताण वाढणार असल्याची वास्तविक परिस्थिती समजून घेणे व त्यावर वेळीच उपाय योजना करणे गरजेचे असल्याचे मत संचालक, वातावरणातीला बदल कृती कक्ष, महाराष्ट्र यांनी व्यक्त केले. ते याकऱ्याक्रमाचे मुख्य उद्घाटक अभिजीत घोरपडे, संचालक, वातावरणातीला बदल कृती कक्ष, महाराष्ट्रbयांनी व्यक्त केले. ते कऱ्याक्रमाचे मुख्य उद्घाटक म्हणून यावेळी बोलत होते.प्रवाहाबाहेर ढकलल्या गेलेल्या लोकसमुदायांना केंद्रस्थानी आणून आम्ही वातावरण बदलाच्या शासनव्यवस्थेची नव्याने मांडणी करत आहोत,” असे मत या चर्चासत्राच्या मुख्य आयोजक आणि प्रकल्प संचालक मंजुळा भारती टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस यांनी मांडले.पुढे मंजुळा भारती म्हणाल्या की, यासाठी आम्ही ‘5ए’ म्हणेजच ॲडव्होकेट्स (समर्थक), ॲकेडमिशिअन्स (शिक्षणतज्ज्ञ), ॲडमिनिस्ट्रेटर्स (प्रशासक), आर्टिस्ट्स (कलावंत) आणि अँप्लिफायर्स (प्रसार व प्रचार करणारे घटक) यांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत, जेणेकरून वातावरण बदल कृती ही केवळ कार्बन मोजमापांपुरती मर्यादित न राहता न्याय, समुदायांचे अनुभव आणि स्थानिक ज्ञान यांवर आधारित ठरेल.”.Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप.सध्या जगभरात १० लाखाहून अधिक नैसर्गिक प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत. येत्या काही वर्षांत उरलीसुरलेली जैवविविधता वाचवणे गरजेचे आहे. जगभरात वाढत्या तापमान वाढीच्या संकटाबद्दल उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. याकरिता वातावरणीय बदलाचे कृतीशील सूक्ष्म नियोजन करणे आवशक असल्याचे मत भगवान केसभट, संस्थापक, वातावरण फाउंडेशन यांनी व्यक्त केले. ते कार्यक्रमावेळी बोलत होते.या चर्चा सत्रात सुधागड तालुक्यातील आपटवणे ग्रामपंचायत तसेच रोहा तालुक्यातील संभे ग्रामपंचायत लिंगभाव केंद्रित पर्यावरण पुरक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करणार आहे. ग्रामपंचायत विलास आराखडा, पंचायत विकास आराखडा तयार होणे हे जिल्हा वातावरणीय कृती आराखडा क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन (Climate Action Plan) तयार करण्याची सुरुवात आहे. आज त्याचा रॉड मॅप तयार होत आहे असे जिल्हाधिकारी यांनी मत मांडले. त्यांनी यावेळी दोन्ही तालुक्यातील ग्रामपंचायत व उपस्थित आदिवासी नागरिकांना त्यांच्या सक्रिय सहभागासाठी शुभेच्छा दिल्या. तसेच, त्यांनी संपूर्ण जिल्हा प्रशानातील संबंधित विभागांना पूर्ण सहकार्य पुरवण्याच्या व क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन (Climate Action Plan) मध्ये प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या कामांना प्राधान्याने मंजुरी देण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी जिल्हाधिकारी, रायगड* यांनी केली..या कार्यक्रमास मा. डॉ. गीतांजोय साहू, डीन, स्कूल ऑफ हॅबिटॅट स्टडीज, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई, मा. शैलेंद्रकुमार जाधव, उप वनसंरक्षक, वन विभाग, रोहा, रायगड, मा. मल्लिनाथ कळशेट्टी, उप संचालक, यशदा, महाराष्ट्र, गौरी दोंडे, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र, मा. विनुता गोपाल, संस्थापक, असर संस्था, तनुश्री दत्ता, सिनीयर रिसर्च असोशिएट, आईआईएचएस, बेंगळुरू, अस्मिता बायकर, सरपंच, आपटवणे ग्रामपंचायत, सुधागड, मा. सुभाष जाधव, सचिव, सामूहिक वनव्यवस्थापन समिती, माजरे जांभूळपाडा, सुधागड, रमेश वाघमारे, सदस्य, सामूहिक वनव्यवस्थापन समिती, संभे ग्रामपंचायत, रोहा इत्यादी उपस्थित होते.आदिवासी समुदायाचे बळकटीकरणआदिवासी संस्कृती ही पर्यावरण केंद्रित आहे आणि आदिवासी समुदायाचे बळकटीकरण करणे आणि त्यांना शाश्वत निसर्गकेंद्री रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे या क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन चे धोरण असेल तसेच सामूहिक वन व्यवस्थापन या कृतीचा प्रभावी उपयोग या वातावरणीय कृती आराखड्यासाठी महत्वाचा ठरणार असल्याचे मत तेजस्विनी गलांडे, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, रायगड* यांनी व्यक्त केले. आदिवासी समुदायाचा विशेषत आदिवासी महिलांच्या सक्रिय सहभाग या उपक्रमासाठी भेटेल असे सुतोवाच गलांडे यांनी केले.असा आहे क्लायमेट ॲक्शन प्लॅनक्लायमेट ॲक्शन प्लॅन (Climate Action Plan) म्हणजे हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तयार केलेली एक सुनियोजित कृती योजना आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये (नाशिक, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर) यासाठी आराखडे तयार केले आहेत; राज्यामध्ये पहिल्यांदाच रायगड जिल्ह्यात जिल्हा वातावरणीय बदल कृती आराखडा होणार आहे. यामध्ये हवामान प्रोफाइल तयार करणे, उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणे, अक्षय ऊर्जा वापरणे, सार्वजनिक वाहतूक सुधारणे आणि कचरा व्यवस्थापनासारख्या उपायांचा समावेश आहे, ज्यामुळे शहरे तसेच जिल्हे आणि पर्यायाने सबंध महाराष्ट्र हवामान-लवचिक बनणार असल्याचे व महाराष्ट्राला वातावरणीय बलदलासाठी मार्गदर्शक ठरेल असा रोल मॉडेल आराखडा रायगड जिल्हा बनवणार असल्याचे आश्वासित मत मा. *जिल्हाधिकारी, रायगड* यांनी व्यक्त केले. 