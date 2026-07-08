कोकण

Raigad Warning: पाताळगंगा नदीत वाहून आलेल्या ३ हजार गॅस सिलिंडर प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा; तात्काळ जमा न केल्यास कारवाई

पाताळगंगा नदीत वाहून आलेल्या हजारो गॅस सिलिंडरांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा; सिलिंडर तात्काळ जमा न केल्यास कारवाईची सूचना व सुरक्षिततेसाठी नागरिकांना आवाहन
Authorities warned that keeping the cylinders could be dangerous and may invite legal action if they are not returned.

Authorities warned that keeping the cylinders could be dangerous and may invite legal action if they are not returned.

sakal

अमित गवळे
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पाली : अतिवृष्टीमुळे पातळगंगा नदीत बुधवारी (ता. 8) हजारो गॅस सिलिंडर वाहून गेल्याच्या घटनेनंतर रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. सिलेंडर तात्काळ जमा न केल्यास कारवाई होणार असून सुरक्षिततेचे आवाहन देखील केले आहे.

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