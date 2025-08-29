No Drone Zone : कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी रायगडमध्ये 'नो ड्रोन झोन' पुढील दोन महिने ड्रोनबंदी

पाली - रायगड जिल्ह्यातील संवेदनशील भागांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांसाठी कोणत्याही व्यक्तीने, संस्थेने किंवा आयोजकांनी पोलीस विभागाची पूर्वपरवानगी शिवाय ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करू नये, असे कडक आदेश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी जारी केले आहेत. दोन महिन्यांसाठी रायगड जिल्ह्यामध्ये नो ड्रोन झोन लागू करण्यात आले आहे. ड्रोनचा गैरवापर रोखण्यासाठी देखील हा निर्णय घेण्यात आला आहे..पोलीस अधीक्षकांच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था तसेच समुद्रालगतचे भाग हे दहशतवादी कारवायांसाठी अत्यंत संवेदनशील मानले गेले आहेत. यापूर्वी देशातील विविध भागात दहशतवादी व विघातक कारवायांमध्ये ड्रोनचा वापर झाल्याची उदाहरणे आहेत. रायगडमध्येही रात्रीच्या वेळी अनधिकृत ड्रोन उडवल्याच्या तक्रारी आल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..ड्रोनच्या माध्यमातून टेहळणी करून हल्ल्यांची योजना आखली जाण्याची, चोरीसारखे गुन्हे घडवून आणण्यासाठी माहिती संकलनाची तसेच संवेदनशील ठिकाणांचे चित्रिकरण करून त्याचा दुरुपयोग होण्याची गंभीर शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे..अन्यथा कठोर कारवाईभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 163 नुसार हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. आता जिल्ह्यात ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करावयाचा असल्यास संबंधितांनी किमान सात दिवसांपूर्वी स्थानिक पोलीस ठाण्यात माहिती देवून परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 223 नुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी जावळे यांनी स्पष्ट केले..नागरिकांची सुरक्षा व कायदा आणि सुव्यस्थेसाठीहा आदेश पूर्णपणे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी व कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी जारी करण्यात आलेला असून, दोन महिन्यांसाठी संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात विनापरवाना ड्रोन उडवण्यावर बंदी राहणार आहे. असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.