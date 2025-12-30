Raigad Traffic Update : ३१ डिसेंबर व नववर्ष स्वागतासाठी रायगड जिल्ह्यात जड-अवजड वाहनांना बंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश!

पाली : नाताळची सुट्टी व ३१ डिसेंबर रोजी सरत्या वर्षाला निरोप देऊन नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पर्यटकांचा प्रवास सुखकर व्हावा आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ३१ डिसेंबर ते १ जानेवारी या कालावधीत जिल्ह्यातील प्रमुख मार्गांवर जड-अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे..जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किशन ना. जावळे यांनी मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ११५ व ११६ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार हे आदेश निर्गमित केले आहेत. वाहतूक बंदीचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ०८:०० वाजेपासून ते ०१ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री २४:०० वाजेपर्यंत असेल. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासन, प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि संबंधित तहसीलदार यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे..अधिसूचनेनुसार या प्रमुख महामार्ग आणि राज्यमार्गांवर ही बंदी लागू राहील१. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (NH 66): खारपाडा ते कशेडी विभाग.२. दिघी राष्ट्रीय महामार्ग (NH 753 फ): माणगाव-ताम्हाणी घाटमार्गे.३. महामार्ग क्रमांक ५८४ (अ): कर्जत-पळसदरी मार्गे खोपोली-पालीफाटा ते वाकण.४. राष्ट्रीय महामार्ग १६६ (अ): वडखळ ते अलिबाग.५. चौकफाटा ते कर्जत राज्यमार्ग.६. अलिबाग ते मुरुड राज्यमार्ग.७. अलिबाग ते मांडवा राज्यमार्ग..बंदीचे कारणरायगड हा पर्यटन जिल्हा असून मांडवा, अलिबाग, किहीम, नागाव, रेवदंडा, काशिद, मुरुड, श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर, माथेरान आणि रायगड किल्ला यांसारख्या ठिकाणी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात स्वतःची वाहने घेऊन येतात. वडखळ ते अलिबाग आणि मुंबई-गोवा महामार्गावरील अनेक रस्ते अरुंद असल्याने या काळात प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. ही कोंडी टाळण्यासाठी आणि रुग्णवाहिका तसेच स्थानिक नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..अत्यावश्यक सेवांना सूटही बंदी जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा पुरवणाऱ्या वाहनांना लागू असणार नाही त्यामध्ये दूध, पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस (LPG) वाहून नेणारी वाहने. भाजीपाला, पाणी, औषधे आणि ऑक्सिजन पुरवठा करणारी वाहने. पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका आणि फायर ब्रिगेडची वाहने..Pune News: शिंदेंच्या शिवसेनेचं माकड होण्यामागची खरी कारणं | Eknath Shinde | Ajit Pawar | Sakal Media .रायगड हा एक प्रमुख पर्यटन जिल्हा असून, नाताळची सुट्टी आणि ३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन आणि माथेरान यांसारख्या पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या काळात मुंबई-गोवा महामार्ग आणि वडखळ-अलिबाग यांसारख्या अरुंद रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी होते, ज्यामुळे स्थानिक नागरिक, पर्यटक आणि विशेषतः रुग्णवाहिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. नागरिक व पर्यटकांचा प्रवास सुखकर व्हावा, वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवता यावे आणि अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने जिल्ह्यातील प्रमुख मार्गांवर जड-अवजड वाहनांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, सामान्य जनजीवन विस्कळीत होऊ नये म्हणून दूध, भाजीपाला, औषधे, डिझेल आणि गॅस यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना तसेच रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे. सर्व वाहनधारकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, जेणेकरून सर्वांचा नवीन वर्षाचा उत्साह सुरक्षित आणि सुखकर राहील.किशन जावळे, जिल्हाधिकारी, रायगड.जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. अवजड वाहतुकीमुळे बऱ्याचदा सर्व सामान्य वाहनांना, पर्यटक व प्रवासी यांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. तसेच अपघातांचा धोका देखील होतो. नाताळच्या सुट्ट्या आणि नवीन वर्षाचे स्वागत यामुळे मागील अनेक दिवसांपासून मुंबई गोवा महामार्ग व इतर मार्गांवर वाहतूक कोंडी होत आहे. मात्र आता अवजड वाहतूक बंद केल्यास वाहतूक काही सुरळीत होईल अशी अपेक्षा आहे.कपिल पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.