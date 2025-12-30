कोकण

Raigad Traffic Update : ३१ डिसेंबर व नववर्ष स्वागतासाठी रायगड जिल्ह्यात जड-अवजड वाहनांना बंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश!

Heavy Vehicle Ban : नववर्ष स्वागत व पर्यटन गर्दी लक्षात घेता रायगड जिल्ह्यात ३१ डिसेंबर ते १ जानेवारीदरम्यान जड-अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. वाहतूक कोंडी व अपघात टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून अत्यावश्यक सेवांना सूट देण्यात आली आहे.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : नाताळची सुट्टी व ३१ डिसेंबर रोजी सरत्या वर्षाला निरोप देऊन नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पर्यटकांचा प्रवास सुखकर व्हावा आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ३१ डिसेंबर ते १ जानेवारी या कालावधीत जिल्ह्यातील प्रमुख मार्गांवर जड-अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

