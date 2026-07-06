Raigad District Rain : रायगड जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

पाली - भारतीय हवामान विभागाने रायगड जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी केला असून, जिल्ह्यात सलग सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून मोठा निर्णय घेतला आहे. रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष किशन ना. जावळे यांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना मंगळवारी (ता. 7) सुट्टी जाहीर केली आहे. यापूर्वीही मुसळधार पावसामुळे सुट्टी देण्यात आली असल्याने विद्यार्थ्यांसाठी ही सलग दुसऱ्या दिवशीची सुट्टी ठरली आहे..हवामान विभागाने दिलेल्या पूर्वसूचनेनुसार, ५ जुलै ते ७ जुलै २०२६ या कालावधीत रायगड जिल्ह्यात काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार, तर काही दुर्गम भागात अत्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. जिल्हयातील सर्वच तालुक्यांमध्ये सध्या सतत पाऊस सुरू असून, स्थानिक परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा विचारात घेऊन तहसीलदार व इन्सिडंट कमांडर्सनी केलेल्या विनंतीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, ही सुट्टी जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्या, सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तसेच सर्व महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांना लागू राहील. पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सुरक्षित राहावे, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेशविद्यार्थ्यांना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव सुट्टी देण्यात आली असली, तरी सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मात्र यातून सवलत देण्यात आलेली नाही. सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत आपापल्या शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संदर्भाने मिळणाऱ्या आदेशानुसार या कर्मचाऱ्यांना मदत व बचावकार्याशी संबंधित कामकाज करावे लागणार आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.