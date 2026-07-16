Raigad Fort Trekking Safety Tips : किल्ला चढताना 'ती' चूक करू नका! रायगड प्रशासनाचे शिवप्रेमींना थेट आवाहन; स्वतःच्या सुरक्षेसाठी हे आवर्जून वाचा

अलिबाग : छत्रपती शिवाजी महाराज हे अवघ्या महाराष्ट्राचे दैवत मानले जाते. त्यामुळे वर्षभर, विशेषतः पावसाळ्यातही, उन्हा-पावसाची पर्वा न करता हजारो शिवप्रेमी आणि पर्यटक रायगड किल्ल्यावर महाराजांच्या समाधीस्थळाचे दर्शन घेण्यासाठी येत असतात. रायगडाचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि शिवरायांप्रती असलेली श्रद्धा यामुळे गडावर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत (Raigad Fort trekking safety tips) असते..मात्र, काही उत्साही पर्यटक वेळ वाचविण्याच्या उद्देशाने अधिकृत पायरी मार्ग किंवा रोपवेचा वापर न करता डोंगरकपारीतून शॉर्टकटने गड चढण्याचा प्रयत्न करतात. अशा अनधिकृत वाटा अत्यंत धोकादायक असून पावसाळ्यात त्या अधिक निसरड्या बनतात. सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे या मार्गांवर घसरून अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे..Shirala Mini Konkan Monsoon Tourism : लोणावळा-महाबळेश्वर विसरा! शिराळ्याचं 'मिनी कोकण' धुक्यात न्हालं; विकेंडला पर्यटकांची तुफान गर्दी, कास पठारसारखं खुललं सौंदर्य.या पार्श्वभूमीवर रायगड प्रशासनाने पर्यटकांना विशेष सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. गडावर चढताना केवळ अधिकृत पायरी मार्ग किंवा रोपवेचाच वापर करावा, शॉर्टकटच्या मोहाला बळी पडू नये, तसेच स्वतःच्या आणि सहप्रवाशांच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.