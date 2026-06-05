कोकण

Shivrajyabhishek Din : स्वराज्याची राजधानी तेजोमय! शिवभक्तांचा मार्ग झाला प्रकाशमय

महावितरणचे अहोरात्र परिश्रम चोख व तत्पर नियोजनामुळे रायगड किल्ला रोषणाईने न्हाऊन निघाला.
raigad fort electric lighting

raigad fort electric lighting

sakal

अमित गवळे
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पाली - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३७५ व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त ऐतिहासिक रायगड किल्ल्यावर येणाऱ्या हजारो शिवभक्तांना अखंड, सुरक्षित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणने यावर्षी विशेष आणि काटेकोर नियोजन केले आहे.

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