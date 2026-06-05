Shivrajyabhishek Din : स्वराज्याची राजधानी तेजोमय! शिवभक्तांचा मार्ग झाला प्रकाशमय

पाली - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३७५ व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त ऐतिहासिक रायगड किल्ल्यावर येणाऱ्या हजारो शिवभक्तांना अखंड, सुरक्षित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणने यावर्षी विशेष आणि काटेकोर नियोजन केले आहे..महावितरणच्या या यशस्वी नियोजनामुळे स्वराज्याची राजधानी असलेला संपूर्ण रायगड किल्ला आणि परिसर रात्रीच्या वेळी रंगीबेरंगी व आकर्षक रोषणाईने न्हाऊन निघाला आहे. यामुळे गडावर येणाऱ्या शिवभक्तांना अत्यंत उत्साहपूर्ण आणि भारावून टाकणाऱ्या वातावरणात सोहळ्याचा आनंद घेता येत आहे. दुर्गम भागात युद्धपातळीवर नवीन भूमिगत वीजवाहिनी आणि दुरुस्ती करण्यात आली..शिवभक्तांच्या सोयीला सर्वोच्च प्राधान्य देत महावितरणतर्फे किल्ला परिसरात नवीन भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्यात आली आहे. अत्यंत कठीण अशा भौगोलिक परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनी हे काम पूर्ण केले. विशेष म्हणजे, मागील महिन्यात गडाच्या परिसरात लागलेल्या भीषण वणव्यामुळे महावितरणच्या मुख्य वीज केबलचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते..मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महावितरणच्या तंत्रज्ञ, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तातडीने दुर्गम भागात धाव घेत, युद्धपातळीवर दुरुस्तीची कामे हाती घेतली आणि वीज यंत्रणा वेळेत पूर्ववत करून दाखवली. अतिरिक्त रोहित्रे आणि एलईडी दिव्यांचा अभूतपूर्व झगमगाट करण्यात आला आहे. वणव्यामुळे झालेले नुकसान भरून काढत कर्मचाऱ्यांनी गडाचा रस्ता प्रकाशमान केला..सोहळ्यादरम्यान होणारी वाढीव विजेची मागणी लक्षात घेऊन महावितरणने रायगडावर अतिरिक्त रोहित्रांची उभारणी केली आहे. तसेच विविध शासकीय विभाग, उत्सव समित्या आणि आयोजकांच्या मागणीनुसार आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी तात्पुरत्या व सुरक्षित वीज जोडण्या तातडीने देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने किल्ला परिसरात ठिकठिकाणी आधुनिक आणि प्रखर क्षमतेचे नवीन एलईडी दिवे बसविण्यात आले आहेत. यामुळे संपूर्ण गड परिसर प्रकाशमान झाला असून रात्रीच्या वेळी गडाचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसत आहे.रायगड किल्ल्यावर करण्यात आलेल्या या व्यापक आणि चोख वीज व्यवस्थेमुळे शिवभक्तांना कोणत्याही अडचणीविना सोहळ्यात सहभागी होता येत असून, संपूर्ण रायगड परिसर सध्या अभूतपूर्व उत्साह, जल्लोष आणि रोषणाईने उजळून निघाला आहे..महावितरणची २४ तास विशेष सतर्कता व यशशिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या मुख्य कार्यक्रमांदरम्यान वीजपुरवठा एका सेकंदासाठीही खंडित होऊ नये, यासाठी महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी, अभियंते आणि क्षेत्रीय कर्मचारी गडावर २४ तास तैनात आहेत. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी विशेष पथकेही सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. महावितरणचे काटेकोर नियोजन, मैदानी पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे अहोरात्र परिश्रम आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे योग्य मार्गदर्शन यामुळे वीज पुरवठ्याचे हे मोठे आव्हान महावितरणने यशस्वीरीत्या पेलले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.