Shivrajyabhishek Din 2026 : रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळ्यापूर्वी मोहीम फत्ते; 'हा' पायरीमार्ग पुन्हा खुला, धोकादायक दरडीही हटवल्या

महाड : आगामी शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्याच्या (Shivrajyabhishek Din Sohala) पार्श्वभूमीवर रायगड किल्ल्यावर येणाऱ्या शिवप्रेमींच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक दगड व दरडी हटविण्याची मोहीम पूर्ण करण्यात आली आहे. हे काम पूर्ण झाल्यामुळे आता रायगडचा पायरी मार्ग (raigad-fort-stairway) सुरू करण्यात आला आहे..रायगडावरील सुरक्षेला प्राधान्य देत राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेमुळे अपघातप्रवण भागांतील धोका मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी राज्यभरातून येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही उपाययोजना महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे..रायगड विकास प्राधिकरण आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग यांच्या समन्वयातून दुर्गवीर प्रतिष्ठान, मुंबईच्या विशेष पथकाने ही मोहीम राबविली. २०२३च्या शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्या वेळी महादरवाजाजवळील कड्यावरून दगड कोसळल्याने एका शिवप्रेमीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासनाकडून धोकादायक दरडी व दगड हटविण्याची विशेष मोहीम नियमितपणे राबविण्यात येत आहे..Mumbai High Tide Alert : मुंबईकरांनो सावधान! यंदा पावसाळ्यात समुद्र 24 वेळा कोपणार; 'या' 6 दिवसांत मुंबई जलमय होण्याचा मोठा धोका, लाटांची उंची ऐकून धडकी भरेल.'दुर्गवीर'ची मोहीमदुर्गवीर प्रतिष्ठानच्या २५ सदस्यीय पथकाने सहभाग घेतला. संतोष हासुरकर, प्रशांत खैरनार, अरविंद नवेले आणि मनोज भालघरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रॅपलिंगच्या सहाय्याने धोकादायक दगड सुरक्षितरीत्या हटविण्यात आले. अत्यंत जोखमीचे हे काम प्रशिक्षित गिर्यारोहकांच्या मदतीने करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.