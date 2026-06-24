Raigad Fort News: रायगड किल्ला पायरी मार्गावर कोसळली दरड, 24 व 25 जून या दोन दिवशी पायरी मार्ग बंद

सुनील पाटकर महाड: मंगळवारी 23 जून ला झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रात्री रायगड किल्ल्यावर जाणाऱ्या पायरी मार्गावर दरड कोसळल्याने रायगडचा पायरी मार्ग पर्यटक व शिवप्रेमींसाठी 24 व 25 जूनला दोन दिवस बंद करण्यात आला आहे . दरड हटवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. .महाड तालुक्यामध्ये पावसाला आता चांगली सुरुवात झाली आहे .पहिल्याच पावसामध्ये रायगडावर जाणाऱ्या पायरी मार्गावर महादरवाजा खाली पायऱ्या उतरून आल्यानंतर लागणाऱ्या सपाट मार्गावर 23 जूनला रात्री दरड कोसळली आहे. रायगडावर पावसाळ्यामध्ये दरड कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत असतात. .Mumbai Local: ‘मयंकला न्याय मिळालाच पाहिजे’; आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या, कुटुंबीयांची आर्त मागणी.आज सकाळपासून दरड हटविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. संपूर्ण पायरी मार्गावर दरड कोसळून लहान मोठे दगड पायरी मार्गावर आले आहेत त्यामुळे पायरी मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे. रायगडावरील आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता महाडचे प्रांताधिकारी पोपट ओमासे यांनी रायगडाचा पायरी मार्ग 24 व 25 जून या दोन दिवसांकरिता पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..या काळात दरड हटविण्याचे काम प्रशासनाकडून केले जाणार आहे. रायगडावर जाण्यासाठी असलेले चित्त दरवाजा ,नाणे दरवाजा व रायगडावर इतर ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त ठेवला जावा अशीही सूचना प्रांताधिकारी यांनी केली आहे.रायगड किल्ला पायरी मार्ग बंद असतानाही या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे..Pune Electricity: शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठ्याचा दिलासा; रिव्हरव्ह्यू सिटीसाठीच्या उच्चदाब वीजवाहिनीला थेऊर परिसरात तीव्र विरोध.27 जूनला रायगड किल्ल्यावर छत्रपती शिवरायांचा शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा तिथीनुसार साजरा केला जाणार आहे या पार्श्वभूमीवर रायगडावर या सोहळ्यासाठी येणाऱ्या शिवप्रेमींना विशेष खबरदारी घ्यावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.