कोकण

Raigad Fort News: रायगड किल्ला पायरी मार्गावर कोसळली दरड, 24 व 25 जून या दोन दिवशी पायरी मार्ग बंद

Landslide Hits Raigad Fort Step Route: रायगड किल्ल्यावर जाणाऱ्या पायरी मार्गावर मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळली असून 24 आणि 25 जून रोजी मार्ग बंद ठेवण्यात आला आहे.
landslide at Raigad fort stairway

Raigad Fort Stairway Closed

esakal

सुनील पाटकर
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सुनील पाटकर

महाड: मंगळवारी 23 जून ला झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रात्री रायगड किल्ल्यावर जाणाऱ्या पायरी मार्गावर दरड कोसळल्याने रायगडचा पायरी मार्ग पर्यटक व शिवप्रेमींसाठी 24 व 25 जूनला दोन दिवस बंद करण्यात आला आहे . दरड हटवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

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