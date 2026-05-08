Raigad Fort Heatwave Impact : शाळांना सुट्टी लागली तरी किल्ले रायगड 'हाऊसफुल्ल' होईना! इतिहासाच्या साक्षीदाराकडे पर्यटकांनी का फिरवली पाठ?

महाड (रायगड) : अंगाची लाहीलाही करणारा तीव्र उन्हाळा तसेच ४५ अंशाच्या वर पोहोचलेले तापमान यामुळे रायगड किल्ल्याकडे यावर्षीच्या उन्हाळी हंगामात पर्यटकांनी पाठ फिरवली (Raigad Fort tourism decline due to heatwave) आहे. दोन महिन्यांपासून याचा मोठा परिणाम रायगडावरील पर्यटनावर झाला असून पर्यटन मंदावल्यामुळे स्थानिक व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे..यावर्षी मार्च महिन्यापासून उन्हाचा पार वाढला आहे. तालुक्यात काही ठिकाणी ४५ अंशाची नोंद झाली आहे. यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून रायगडावर पर्यटकांचा शुकशुकाट आहे. पाणीटंचाईनेही डोके वर काढले आहे. सध्या गडावर पाण्याची सोय असली तरी ती अपूरी पडत आहे..पाणीटंचाई, कडक उन्हाळा यामुळे पर्यटकांनीही गडाकडे पाठ फिरवली आहे. या हंगामात रायगड रोप वेने दररोज १ ते २ हजार पर्यटकांची ये जा होत असते, मात्र ही संख्याही रोडावली आहे. शाळांना सु्ट्टी पडल्यानंतर रायगडवर गर्दी होईल अशी आशा येथील व्यावसायिकांना होती, मात्र पर्यटकांनी पाठ फिरवल्यामुळे गडावरील मार्गदर्शन (गाईड), रायगड, पाचाड व परिसरातील हॅाटेल व्यवसायिक, दही-ताक विक्रेते, रोपवे तसेच वाहतूक व अन्य व्यावसायिकांना मोठा फटका बसला आहे..गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या रायगड पायथा, पाचाड, हिरकणीवाडी, रोपवे येथेही पाणीटंचाईचा फटका बसला आहे. या भागात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. रायगडावर निवासाची पुरेशी सोय नसल्याने अनेकजण पायथ्याशी निवास करतात. न्याहरी व जेवणही येथेच करतात. यावर्षी पाणीटंचाईमुळे पर्यटकच नव्हे तर येथील ग्रामस्थही हैराण झाले आहेत. व्यावसायिकांनाच पाणी विकत घ्यावे लागत आहे याचा परिणाम पर्यटनावर झाला आहे..रायगड व परिसरातील तापमान वाढत असून कडक उष्म्यामुळे सुट्टीचा हंगाम असूनही पर्यटकांची उन्हाळ्यात संख्या रोडावली आहे. शिवाय पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाणीटंचाईमुळे आम्हालाही पाणी विकत घ्यावे लागते. याचा परिणाम पर्यटन व्यवसायावर झाला आहे.-अनंत देशमुख (स्थानिक व्यावसायिक).