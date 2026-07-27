Raigad Sports: रायगडच्या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधांसाठी ‘खेले इंडिया’ निधीची खासदार तटकरे यांची मागणी

पाली : रायगड लोकसभा मतदारसंघातील क्रीडा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि स्थानिक गुणवंत खेळाडूंना उत्तम संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'खेले इंडिया' योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य द्यावे, अशी मागणी रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सोमवारी (ता. 27) नवी दिल्ली येथे केंद्रीय युवा विकास व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांची भेट घेऊन सविस्तर प्रस्तावासह निवेदन सादर केले..रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील अनेक गुणवंत खेळाडूंमध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकण्याची मोठी क्षमता आहे. मात्र, त्यासाठी दर्जेदार मैदाने, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा आणि आवश्यक क्रीडा पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही गरज ओळखून मतदारसंघात बहुउद्देशीय इनडोअर हॉल, सिंथेटिक अॅथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल व हॉकी मैदाने, व्हॉलीबॉल व बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम, क्रीडा वसतिगृहे उभारणे तसेच अस्तित्वात असलेल्या क्रीडा सुविधांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने सहकार्य करावे, अशी विनंती खासदार तटकरे यांनी केली. यासंदर्भात जिल्हा क्रीडा अधिकारी, रायगड यांनी तयार केलेला सविस्तर प्रस्तावही केंद्रीय मंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे..रायगड जिल्ह्यातील प्रतिभावान खेळाडूंना योग्य संधी आणि सुविधा मिळाल्यास ते निश्चितच राज्य आणि देशाचे नाव उज्ज्वल करतील, असा विश्वास खासदार सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केला. खेळाडूंच्या स्वप्नांना सक्षम क्रीडा सुविधांची जोड देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत राहणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी खासदार सुनील तटकरे यांनी मांडलेल्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून रायगडच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे..संधी मिळणारया आधुनिक क्रीडा सुविधांमुळे रायगडमधील युवकांना अद्ययावत प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील, तळागाळातील क्रीडा प्रतिभेला योग्य व्यासपीठ मिळेल आणि विशेषतः महिला, मुले तसेच ग्रामीण व सुविधांपासून वंचित असलेल्या भागातील खेळाडूंचा क्रीडा क्षेत्रातील सहभाग वाढण्यास मोठी मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.