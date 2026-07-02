कोकण

Raigad Jobs Demand: रायगड औद्योगिक विकासात बहुजन व स्थानिक युवकांना रोजगारात प्राधान्य द्यावे; ऑल इंडिया पँथर सेनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

रायगड औद्योगिक विकासात बहुजन व स्थानिक युवकांना रोजगारात प्राधान्य द्यावे, एमआयडीसी व कंपन्यांतील रिक्त पदांची माहिती जाहीर करून स्थानिकांसाठी विशेष रोजगार मेळावे घेण्याची मागणी
All India Panther Sena demanded priority employment for Bahujan and local youth in Raigad industries, MIDC, logistics, and tourism sectors.

All India Panther Sena demanded priority employment for Bahujan and local youth in Raigad industries, MIDC, logistics, and tourism sectors.

Sakal

अमित गवळे
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पाली : पाली सुधागडसह रायगड जिल्ह्यातील बहुजन व स्थानिक युवकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यात यावे, या मागणीसाठी ऑल इंडिया पँथर सेनेचे जिल्हाध्यक्ष संदेश भालेराव यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी (ता. 2) जिल्हाधिकारी किशन जावळे व पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांना निवेदन देण्यात आले. पँथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निवेदन देऊन प्रशासनाशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

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