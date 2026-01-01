Raigad News : "दारू सोडा दूध प्या" पालीत व्यसनमुक्तीचा अनोखा नववर्ष संकल्प!

पाली : थर्टी फर्स्ट म्हटलं की आपल्याला बऱ्याचदा हातात दारूचा ग्लास व डीजेच्या तालावर डोलणारी तरुणाई व नागरिक दिसतात. मात्र पालीत बुधवारी (ता. 31) नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला आयुष्य व्यसनमुक्ती केंद्र अध्यक्ष व भाजप सुधागड तालुका युवा मोर्चा सरचिटणीस अंकुश आपटे यांच्यातर्फे तब्बल साडेतीनशे लिटर दुधाचे मोफत वाटप करून प्रबोधन करण्यात आले. त्यामुळे शेकडो लोक दारू ऐवजी दूध प्यायले. \\ पाली नगरपंचायत कार्यालयाच्या जवळली प्रांगणात संध्याकाळी पाच ते सातच्या दरम्यान मोफत दूध वाटपाचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमास अनेक मान्यवरांसह तब्बल सातशे लोकांनी उपस्थिती नोंदवली. .या विशेष सामाजिक उपक्रमाअंतर्गत व्यसनमुक्तीचा नारा समाजामध्ये आणखी प्रबळ करण्यासाठी 'दारू सोडा, दूध प्या 'या संकल्पनेतून एक अत्यंत प्रबोधनात्मक व सामाजिक संदेश देणारा कार्यक्रम संपन्न झाला. या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी पाली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष पराग मेहता, उपनगराध्यक्ष सुलतान बेणसेकर, भाजप दक्षिण रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष आलाप मेहता, माजी उपनगराध्यक्ष तथा नगरसेवक आरिफ मणियार, भाजप पाली शहराध्यक्ष, सुशील शिंदे, जेष्ठ कीर्तनकार धनंजय गद्रे गुरुजी, जेष्ठ कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर फोंडे, रंजीत खोडागळे, यांच्यासह अनेक मान्यवर व नागरिकांनी आपली उपस्थिती लावली. याप्रसंगी पाली पोलीस स्टेशन तथा वाहतूक शाखा आणि पाली नगरपंचायतीचे विशेष सहकार्य लाभले. या अनोख्या प्रबोधनात्मक उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..Raigad Ballaleshwar Temple : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पालीत भक्तीचा महासागर; बल्लाळेश्वर दर्शनासाठी हजारोंची गर्दी!.सध्याच्या काळात तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणावर व्यसनाधीन होत चालली आहे. विशेषतः थर्टी फर्स्टच्या निमित्ताने दारू पार्टी व अन्य व्यसनांचे प्रमाण वाढते. मात्र या व्यसनांचे दुष्परिणाम गंभीर असून अनेक तरुण त्याला बळी पडत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन तरुण पिढी व्यसनाधीन होऊ नये तसेच व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणांची व्यसनमुक्ती व्हावी, या उद्देशाने आयुष्य व्यसनमुक्ती केंद्र, पुणे यांच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे सामाजिक उपक्रम राबवले जात आहेत. अंकुश आपटे, व्यसनमुक्ती व सामाजिक कार्यकर्ते, पाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.