Raigad Theft : सोन्याची चैन चोरली, अन् दगडाखाली लपवली; पालीतील एसटी स्टँडवर नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे चोर जेरबंद!

Gold Chain Theft : पाली एसटी स्टँड परिसरात भरदिवसा सोन्याची चैन चोरी झाली; नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे आरोपी पकडला गेला. पोलीस तपास सुरू असून लोकांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : पाली शहरातील वर्दळीच्या एसटी स्टँड परिसरात सोमवारी (ता. 5) भरदिवसा सोन्याची चैन चोरीचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. मात्र, नागरिकांनी दाखवलेले प्रसंगावधान आणि सतर्कतेमुळे संबंधित आरोपीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.

