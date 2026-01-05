Raigad Theft : सोन्याची चैन चोरली, अन् दगडाखाली लपवली; पालीतील एसटी स्टँडवर नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे चोर जेरबंद!

पाली : पाली शहरातील वर्दळीच्या एसटी स्टँड परिसरात सोमवारी (ता. 5) भरदिवसा सोन्याची चैन चोरीचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. मात्र, नागरिकांनी दाखवलेले प्रसंगावधान आणि सतर्कतेमुळे संबंधित आरोपीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, आनंद दत्तात्रय जाधव (रा. धोंडसे) हे पाली एसटी स्टँडजवळ उभे होते. यावेळी एका अनोळखी व्यक्तीने त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि आपल्याला दुसरी व्यक्ती बोलावत आहे असे सांगितले. त्यानंतर समोर उभ्या असलेल्या व्यक्तीने जाधव यांना त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची चैन काढून कागदात बांधून खिशात ठेवण्यास सांगितले. काही क्षणातच संशयिताने हातचलाखी करून कागदातील खरी सोन्याची चैन काढून घेतली आणि त्याऐवजी कागदात माती व दगड भरून दिले. मात्र संशय बळावल्याने आनंद जाधव यांनी खिशातील कागद तपासून पाहिला असता चोरी झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. .Kolhapur Crime : छायाचित्रकाराचा व्यवसाय कमी झाल्याच्या रागातून सुपारी; तरुणाचे अपहरण करून साडेचार लाखांची लूट.त्यांनी तातडीने आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. ही बाब जवळच असलेले जावेद पठाण यांच्या लक्षात येताच त्यांनी तात्काळ संशयिताचा पाठलाग केला. पाठलागादरम्यान कुंभारआळी जवळ संशयिताला पकडण्यात आले. पाली पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत असून, नागरिकांनी अशा अनोळखी व्यक्तींपासून आणि हातचलाखीच्या प्रकारांपासून सावध राहावे, असे आवाहन पोलीस प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे..दगडाखाली लपवली चैनचोराला पकडल्यानंतर चौकशी केली असता, त्याने चोरलेली सोन्याची चैन एका दगडाखाली लपवून ठेवल्याचे कबूल केले. जावेद पठाण यांनी शोध घेतला असता ती चैन दगडाखाली सापडली. या घटनेची माहिती तात्काळ पोलिसांना देण्यात आली. पोलीस निरीक्षक हेमलता शेरकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली व आरोपीला रितसर अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.