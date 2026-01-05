Raigad Police : रायगड पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची धडाकेबाज कामगिरी; ११ महिन्यांत १,०३८ गुन्ह्यांची उकल!

पाली : रायगड जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने (LCB) गेल्या अकरा महिन्यांत धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत दाखल झालेल्या प्रमुख १,१४४ गुन्ह्यांपैकी १,०३८ गुन्ह्यांची उकल करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. त्याबरोबरच अवैध धंद्यांचे कंबरडे मोडण्यात पोलिसांना यश आले आहे. .या मोहिमेत पोलिसांनी कोट्यावधी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर मोठा अंकुश ठेवला आहे, अशी माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी दिली. या कालावधीत खून, दरोडा, घरफोडी, चेन स्नॅचिंग आणि चोरी अशा मालमत्तेशी संबंधित ४० गंभीर गुन्ह्यांचा छडा लावत पोलिसांनी ४६ आरोपींना बेड्या ठोकल्या. या कारवाईत २ कोटी ८४ लाख २३ हजार ७९५ रुपयांचा मुद्देमाल १०० टक्के हस्तगत करण्यात आला आहे. तसेच, अवैध धंद्यांविरोधात राबविलेल्या विशेष मोहिमेत ४९ गुन्हे नोंदवून ४१ आरोपींना अटक केली. .महाराष्ट्राचे अंतःकरण हादरले! 'कर्जबाजारी बळीराजाची किडनी कंबोडियात विकली'; चंद्रपूर जिल्ह्यातील खळबळजनक घटना...या कारवाईत तब्बल ७ कोटी ७५ लाख २१ हजार ४८३ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. सततच्या या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, गुन्हेगारांमध्ये दहशत पसरली आहे. आगामी काळातही ही मोहीम अशीच कडक राहील, असा विश्वास पोलीस प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..नेतृत्वाचा प्रभाव आणि ऑनलाईन मटक्याचा पर्दाफाशपोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून रायगड पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. त्यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षक पदाची जबाबदारी मिलिंद खोपडे यांच्याकडे सोपवल्यानंतर अनेक क्लिष्ट गुन्ह्यांची उकल झाली. विशेषतः देशभर बंदी असलेल्या 'ऑनलाईन मटका' रॅकेटचा शोध लावून रायगड पोलिसांनी राज्याच्या पोलीस दलात मानाचा तुरा रोवला आहे..खून व दरोडा प्रकरणांत पोलिसांचे यश२०२५ मध्ये जिल्ह्याची गुन्हेगारी आकडेवारी सकारात्मक राहिली आहे.खून: ३२ गुन्हे दाखल झाले होते, त्यापैकी ३२ (९४%) गुन्हे उघड करण्यात यश आले.खुनाचा प्रयत्न: २७ गुन्हे दाखल झाले होते, सर्वच्या सर्व २७ (१००%) गुन्हे उघड झाले.दरोडा: ३ गुन्हे दाखल झाले होते, तिन्ही गुन्हे उघड झाले. २०२४ च्या तुलनेत यात दोन गुन्ह्यांची वाढ झाली आहे..Pune News : बावधनमधील विवा हॉल मार्क सोसायटीत फ्लॅटला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे अनर्थ टळला!.घरफोडी आणि चोरीच्या घटनांत घट, मालमत्ता विषयक गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांचा वचक दिसून येत आहे.जबरी चोरी: २८ गुन्हे दाखल, २४ उघड (८६%). २०२४ च्या तुलनेत ४ गुन्हे कमी झाले.घरफोडी: १४३ गुन्हे दाखल, ९५ गुन्हे (६६%) उघड करण्यात यश. २०२४ च्या तुलनेत ४ गुन्हे कमी.चोरी: २७१ गुन्हे दाखल, १७३ उघड (६४%). २०२४ च्या तुलनेत ९४ गुन्ह्यांची मोठी घट..सामाजिक गुन्हे आणि महिला सुरक्षा (पोक्सो)दंगल: १३२ गुन्हे दाखल, सर्व १३२ उघड (१८ गुन्ह्यांची वाढ).दुखापत: ३३१ गुन्हे दाखल, सर्व ३३१ उघड (४४ गुन्ह्यांची घट).बलात्कार व पोक्सो: १३६ गुन्हे दाखल झाले होते, त्यापैकी सर्वच्या सर्व १३६ गुन्हे उघड केले. यामध्ये ११५ गुन्हे पोक्सो अंतर्गत आहेत. महिला व बालक सुरक्षेच्या दृष्टीने हे १०० टक्के यश महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.