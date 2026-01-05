कोकण

Raigad Police : रायगड पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची धडाकेबाज कामगिरी; ११ महिन्यांत १,०३८ गुन्ह्यांची उकल!

Law And Order : रायगड जिल्ह्यात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने ११ महिन्यांत १,०३८ गुन्ह्यांची उकल करत मोठे यश मिळवले आहे. पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्या नेतृत्वाखाली गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : रायगड जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने (LCB) गेल्या अकरा महिन्यांत धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत दाखल झालेल्या प्रमुख १,१४४ गुन्ह्यांपैकी १,०३८ गुन्ह्यांची उकल करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. त्याबरोबरच अवैध धंद्यांचे कंबरडे मोडण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

