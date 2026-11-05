Raigad Police Effort: पाली-खोपोली रस्त्यावर सापडलेले लाखोंचे लॅपटॉप रायगड पोलिसांनी सुरक्षितपणे परत केले

पाली : गस्तीवर असताना रस्त्यालगत पडलेला सुमारे ४ लाख ५० हजार रुपये किमतीचा लॅपटॉपचा पार्सल बॉक्स हस्तगत करून, सुधागड तालुक्यातील जांभूळपाडा दूरक्षेत्र पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत सर्व ११ लॅपटॉप मूळ मालकाच्या सुरक्षित स्वाधीन केले आहेत. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की सोमवारी रात्री सुधागड तालुक्यातील जांभूळपाडा दूरक्षेत्र हद्दीतील पाली-खोपोली रस्त्यावर पोलीस पथक नेहमीप्रमाणे गस्त करत होते. गस्तीदरम्यान गोंदव फाटा येथे रस्त्याच्या लगत पोलिसांना एक लावारिस पार्सल बॉक्स पडलेला दिसून आला. संशय आल्याने पोलिसांनी तात्काळ त्या बॉक्सची पाहणी व तपासणी केली असता, त्यात एसर कंपनीचे तब्बल ११ नवीन लॅपटॉप असल्याचे निष्पन्न झाले..पार्सल बॉक्समध्ये सापडलेल्या बिलावरील माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तात्काळ नमूद संपर्क क्रमांकांवर संपर्क साधला. सखोल चौकशी व खात्री केली असता, सदर पार्सल बॉक्स हा कूरियरच्या वाहनातून वाहतुकीदरम्यान नकळत रस्त्यावर निसटून पडल्याचे स्पष्ट झाले. पार्सल खरोखरच संबंधित कूरियर कंपनीचे व मालकाचे असल्याची पूर्ण खात्री पटल्यानंतर, पोलिसांनी सुमारे साडेचार लाख किमतीचे सर्व ११ लॅपटॉप सुरक्षितपणे संबंधितांच्या स्वाधीन केले. आपला मौल्यवान ऐवज सुखरूप परत मिळाल्याने कूरियर कंपनी व मालकाने रायगड पोलिसांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. .नागरिकांच्या आणि त्यांच्या मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी पोलीस सदैव तत्पर असतात. गस्तीदरम्यान सतर्कता दाखवून हा मौल्यवान मुद्देमाल सुरक्षित मालकापर्यंत पोहोचवणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.