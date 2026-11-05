कोकण

Raigad Police Effort: पाली-खोपोली रस्त्यावर सापडलेले लाखोंचे लॅपटॉप रायगड पोलिसांनी सुरक्षितपणे परत केले

रायगड पोलिसांची तत्परता: रस्त्यावर सापडलेले लाखोंचे लॅपटॉप मूळ मालकाला परत
Lost Parcel Found During Police Patrol

Lost Parcel Found During Police Patrol

Sakal

अमित गवळे
Updated on

पाली : गस्तीवर असताना रस्त्यालगत पडलेला सुमारे ४ लाख ५० हजार रुपये किमतीचा लॅपटॉपचा पार्सल बॉक्स हस्तगत करून, सुधागड तालुक्यातील जांभूळपाडा दूरक्षेत्र पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत सर्व ११ लॅपटॉप मूळ मालकाच्या सुरक्षित स्वाधीन केले आहेत.  

Loading content, please wait...
police
Raigad
Laptop
parcel
Sudhagad geological survey
courier company theft Maharashtra