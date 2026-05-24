Raigad Pulses : अवकाळी पाऊस, घटते क्षेत्र आणि नारू रोगाचा फटका; रायगडात वालासह कडधान्यांचे दर उसळीले

पाली : अवकाळी पावसाचा फटका व घटते क्षेत्र यामुळे कडधान्ये उत्पादनात घट झाली असल्याने जिल्ह्यात कडधान्याचे भाव वधारले आहेत. मागील वर्षी 150 रुपये किलो मिळणारे स्थानिक गावठी वाल सध्या 250 ते 300 रुपये किलोने मिळत आहेत. मटकी देखील प्रचंड वधारली आहे. .जिल्ह्यात कडधान्यामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे जवळपास साडेतीन ते चार हजार हेक्टरवर वालाची लागवड केली जाते. त्यानंतर मुग, मटकी, चवळी, तूर आदी कडधान्याची लागवड केली जाते. ग्राहकांची गोडे व कडवे वाल, लहान चवळी आणि गावठी व निडीच्या वालांना अधिक पसंती आहे. पावसाळ्यासाठी खेड्या-पाड्यासह शहरातील अनेक जण या कडधान्याची खरेदी करतात. त्यात गावठी कडधान्यांना अधिक पसंती आणि मागणी असते. बाजारात किरकोळ व घाऊक दरात कडधान्य उपलब्ध आहेत. मात्र यंदा लांबलेला पाऊस तसेच अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यात कडधान्य पिकांचे खूप नुकसान झाले. परिणामी वालासह इतरही कडधान्य पिकाचे उत्पादन कमी झाल्याने भाव वधारले आहेत. याशिवाय नारू रोगाचा परिणाम देखील उत्पादन घटण्यावर झाला आहे. तसेच अनेक शेतकऱ्यांनी कडधान्य शेतीकडे पाठ फिरवली असल्याने कडधान्य शेतीचे क्षेत्र देखील घटले आहे. या सर्वांचे एकूणच परिणाम कडधान्य किमती वाढीवर झाला आहे. तसेच अनेकांनी होळी नंतर लगेच कडधान्य खरेदी केली आहे त्यामुळे सध्या बाजारात कडधान्य उपलब्ध होत नाही..दरवर्षी पावसाळ्याच्या आधी गावठी कडधान्य विकत घेतो. शहरातील नातेवाईकांना आवर्जून भेट म्हणून कडधान्ये पाठवितो. मात्र यंदा भाव खूपच जास्त आहेत. शिवाय गावठी कडधान्याचा तुटवडा आहे. असे माणगाव येथील गृहिणी प्रियांका गोसावी यांनी सांगितले..सध्या बाजारात ग्राहकांची कडधान्य खरेदीसाठी लगबग सुरु आहे. गावठी कडधान्यांना अधिक मागणी असते. अवकाळी पावसामुळे उत्पादन घाटल्याने यावर्षी कडधान्यांचे भाव मात्र वाढले आहेत. याशिवाय नारू रोगाचा प्रतिकूल परिणाम देखील झाला आहे. शेतकऱ्यांकडे आता मालच शिल्लक राहिला नसल्याने मागणी असूनही पुरवठा करणे अवघड जात आहे.भद्रेश शहा, घाऊक व किरकोळ कडधान्य विक्रेते.कडधान्य पिकाचे क्षेत्र घटले आहे. तसेच अतिरिक्त रासायनिक खते व इतर रासायनिक घटकांच्या वापरामुळे उत्पादनात घट झाली आहे. लांबलेला पाऊस यामुळे कडधान्याची रुजवन झाली नाही. परिणामी एकूणच कडधान्य पिकाचे उत्पादन घटले. मागणी जास्त आणि उत्पादन व पुरवठा कमी यामुळे भाव वाढले आहेत. प्रशांत शेठ, घाऊक व किरकोळ कडधान्य विक्रेते.निडीच्या वालांना ग्राहकांची मागणीमुंबई गोवा महामार्गावर असलेल्या निडी गावचे रुचकर, स्वादिष्ट व मोठया वालाच्या शेंगा प्रसिद्ध आहेत. याच्या वालांना ग्रामीण व शहरातील ग्राहकांची अधिक पसंती असते. शिवाय छोट्या गावठी वालांना देखील पसंती देतात. मात्र सध्या निडीचे वाल उपलब्ध नाहीत..भाव1) वाल - 250 ते 300 रुपये किलो.2) चणा - 100 रुपये किलो.3) तुरडाळ - 100 ते 120 रुपये किलो.4) मुगडाळ - 130 रुपये किलो.5) पावटा - 160 रुपये किलो.6) मटकी - 250 रुपये किलो.7) हिरवा वाटाण - 100 रुपये किलो.8) काळा वाटाण - 100 रुपये किलो.9) मसुर - 80 रुपये किलो. 140 रुपये पायली.10) मसुर डाळ - 100 रुपये किलो.11) मुग - 120 ते 100 रुपये किलो.12) तुर डाळ - 80 रुपये किलो.13) वालाची डाळ - 200 ते 300 रुपये किलो.15) उडीद - 100 रुपये किलो.16) चवळी - 120 रुपये किलो.17) नाचणी - 60 रुपये किलो.18) वरी - 80 रुपये किलो.