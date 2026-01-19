कोकण

Raigad Gram Panchayat : रासळ ग्रामपंचायतीत आरटीआय माहितीचा गोंधळ; ग्रामसेवक-सरपंचांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

Rural Governance : रासळ ग्रुप ग्रामपंचायतीत आरटीआय अंतर्गत मागवलेली माहिती चार महिने उलटूनही न दिल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. सरपंच व ग्रामसेवकांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण झाला असून प्रकरणाची प्रथम अपील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.
RTI Information Withheld by Rasal Gram Panchayat

Sakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : सुधागड तालुक्यातील रासळ ग्रुप ग्रामपंचायतमध्ये माहितीच्या अधिकारांतर्गत (RTI) मागवलेली माहिती वेळेत न मिळाल्याने आता हा वाद चिघळला आहे. वारंवार मागणी करूनही ग्रामसभा, मासिक सभांचे इतिवृत्त आणि बँक स्टेटमेंटची माहिती न दिल्याने ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी आता पंचायत समिती स्तरावर मंगळवारी (ता. 20) प्रथम अपील सुनावणी होणार असून, ग्रामस्थ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दाद मागणार आहेत.

Gram Panchayat
Raigad
Rural Development
pali
RTI

