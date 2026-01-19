Raigad Gram Panchayat : रासळ ग्रामपंचायतीत आरटीआय माहितीचा गोंधळ; ग्रामसेवक-सरपंचांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

पाली : सुधागड तालुक्यातील रासळ ग्रुप ग्रामपंचायतमध्ये माहितीच्या अधिकारांतर्गत (RTI) मागवलेली माहिती वेळेत न मिळाल्याने आता हा वाद चिघळला आहे. वारंवार मागणी करूनही ग्रामसभा, मासिक सभांचे इतिवृत्त आणि बँक स्टेटमेंटची माहिती न दिल्याने ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी आता पंचायत समिती स्तरावर मंगळवारी (ता. 20) प्रथम अपील सुनावणी होणार असून, ग्रामस्थ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दाद मागणार आहेत..ग्रामस्थ केतन म्हसके यांनी २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ग्रामपंचायत रासळ येथे माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता. यामध्ये ग्रामसभा व मासिक सभांचे प्रोसिडिंग (इतिवृत्त), सर्व बँक खात्यांचे स्टेटमेंट आणि कॅश बुकची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असताना, तब्बल ४ महिने उलटूनही ग्रामसेवकांनी माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. यामुळे भ्रष्टाचाराचा संशय वाटत आहे असे केतन म्हसके यांचे म्हणणे आहे..Sudhagad Leopard : सावध राहा! सुधागड तालुक्यात बिबट्यांचा वावर; डॅश कॅमेरामध्ये कैद झाली थरारक दृश्ये.या प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी मंगळवारी (ता. 20) पंचायत समिती कार्यालयात होणार आहे. या सुनावणीत अपिलीय अधिकारी काय निर्णय घेतात आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..विद्यमान सदस्यांनाही मिळेना माहितीकेवळ सामान्य नागरिकच नव्हे, तर ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सदस्यांनाही प्रशासकीय माहितीपासून दूर ठेवले जात असल्याचे समोर आले आहे. ग्रामपंचायत सदस्य कांचन गणेश यादव यांच्यासह अन्य ४ सदस्यांनी लेखी मागणी करूनही त्यांना मासिक सभेचे इतिवृत्त दिले जात नसल्याने, ग्रामपंचायत कारभारात नेमके काय लपवले जात आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..कायद्याचे उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराचा संशयमहाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत सामान्य नागरिकांना कागदपत्रे पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, रासळ ग्रामपंचायतीत या नियमाची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..इतिवृत्त तातडीने सुचना फलकावर लावणे बंधनकारक२५ जून २०१४ चे शासन निर्णयानंतर ग्रामपंचायत कारभारात पारदर्शकता रहावी यासाठी ग्रामसभा व मासिक सभा यांचे इतिवृत्त तातडीने ग्रामपंचायत कार्यालय येथे सुचना फलकावर लावणे बंधनकारक आहे असे असताना सुद्धा कोणत्याही प्रकारचे फलक ग्रामपंचायत रासळ येथे कार्यालयात नाही त्यामुळे गटविकास अधिकारी यांनी सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर तातडीने यावे कारवाई करणे अपेक्षित आहे. असे ग्रामपंचायत सदस्य कांचन यादव यांनी सांगितले..माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने ग्रामपंचायत रासळमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे का? असा संशय आम्हाला येत आहे. जर कारभार स्वच्छ असेल तर माहिती देण्यास भीती कशाची? सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी याचे उत्तर द्यावे. आम्ही या अन्यायाविरोधात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय नेहा भोसले यांच्याकडे दाद मागणार आहोत.केतन म्हसके, अपीलकर्ता ग्रामस्थ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.