Road Accident : रिक्षाचालकाने अचानक कट मारला अन् भरधाव स्कुटी बसला धडकली, आई-वडिलांसमोरच लेकीचा करुण अंत; नातेवाईकांचा हृदय पिळवटणारा आक्रोश

रायगड : अलिबाग–रेवस राज्य मार्गावर शुक्रवारी (ता. 16) सायंकाळी झालेल्या भीषण अपघातात (Raigad Road Accident) 13 वर्षीय मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून एकाच कुटुंबातील तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. कनकेश्वर फाटा ते चोंढी दरम्यान, लायन्स हॉस्पिटलजवळ हा अपघात घडल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली..हेतलचा दुर्दैवी अंतमुंबईतील कुलाबा येथील रहिवासी हेमंत गजानन कोळी (वय 40) हे शुक्रवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास पत्नी लता कोळी (वय 38), मुलगी हेतल कोळी (वय 13) आणि लहान मुलगी क्रीती कोळी (वय 5) यांच्यासह होंडा डिओ 125 स्कुटी (MH 06 CR 9040) वरून रेवसच्या दिशेने जात होते..रिक्षाचालकाने अचानक कट मारल्याने अपघातदरम्यान, समोरून येणाऱ्या एका अज्ञात रिक्षाचालकाने अचानक कट मारल्याने स्कुटीचे नियंत्रण सुटले. हेमंत कोळी यांनी स्कुटी सावरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याच वेळी समोरून येणाऱ्या पी.एन.पी. कंपनीच्या खासगी बसला (MH 06 S 8300) स्कुटी जोरात धडकली. धडक इतकी भीषण होती, की चौघेही रस्त्यावर फेकले गेले..उपचारापूर्वीच मुलीचा मृत्यूअपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेत जखमींना अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू होण्यापूर्वीच 13 वर्षीय हेतल कोळी हिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. आई-वडिलांसमोर लेकीचा मृत्यू झाल्याने कोळी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून नातेवाईकांचा आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारा होता..तिघांची प्रकृती चिंताजनकया अपघातात हेमंत कोळी, लता कोळी आणि क्रीती कोळी हे तिघेही गंभीर जखमी झाले असून त्यांना पुढील उपचारासाठी मुंबई येथे हलवण्यात आले आहे. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, तिघांनाही गंभीर स्वरूपाच्या दुखापती झाल्या आहेत. या घटनेचा पुढील तपास अलिबाग पोलीस करत आहेत..