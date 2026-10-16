कोकण

School Nutrition: रायगडमधील जिल्हा परिषद शाळांतील स्वयंपाकी महिलांचे हाल; पाच महिन्यांपासून मानधन थकीत, धान्य-डाळींचाही तुटवडा

School Midday Meal, Cook Salary Delay, Raigad Zilla Parishad Schools: जिल्हा परिषद शाळांमधील स्वयंपाकी महिलांचे प्रश्न समोर आले आहेत.धान्य-डाळींचा तुटवडा आणि इंधन व भाजीपाला खर्चाची रक्कम प्रलंबित असल्याने शालेय पोषण आहार योजनेसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
The kitchen of a Zilla Parishad school in Pali, Raigad, where delayed honorarium and shortages of food supplies are affecting the midday meal scheme.

The kitchen of a Zilla Parishad school in Pali, Raigad, where delayed honorarium and shortages of food supplies are affecting the midday meal scheme.

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सकाळ वृत्तसेवाअमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
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पाली: एकीकडे राज्य शासन शाळांमधील शालेय पोषण आहार योजनेत दररोज नवनवीन पदार्थ समाविष्ट करून विविध प्रयोग करत असल्याचे भासवत आहे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष परिस्थिती अत्यंत भीषण असल्याचे समोर आले आहे. रायगड जिल्हा परिषद शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थ्यांसाठी कष्टपूर्वक भोजन शिजवणाऱ्या स्वयंपाकी महिलांना शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यापासून म्हणजे जून महिन्यापासून तब्बल पाच महिन्यांचे मानधन मिळालेले नाही.

    जेमतेम अडीच हजार रुपये महिन्याच्या अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या या महिलांची गैरसोय होत आहे. परिणामी शिक्षकांसह स्वयंपाकी महिलांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. 

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