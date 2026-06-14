Raigad school reopening : रायगडात उद्या शाळा सुरू: प्रवेशोत्सव, ‘पुस्तक दिन’ आणि एआयच्या मदतीने विद्यार्थ्यांचे जंगी स्वागत

पाली : उन्हाळी सुट्ट्या रविवारी (ता. 14) संपल्या असून, जिल्ह्यातील सर्व शाळा सोमवारपासून (ता. 15) अधिकृतपणे सुरू होत आहेत. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यासाठी शाळा सज्ज झाल्या असून, मुलांमध्ये नवाचैतन्य, उत्साह आणि आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे..विद्यार्थ्यांना आकृष्ट करण्यासाठी एआय चा वापर देखील होताना दिसत आहे. यावर्षी पावसाने दडी दिल्याने यंदा विद्यार्थ्यांच्या स्वागतासाठी पाऊस मात्र गैरहजर असणार आहे. या वर्षीचा पहिला दिवस 'ऐतिहासिक' ठरवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने जय्यत तयारी केली आहे. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या (पहिलीत पाऊल टाकणाऱ्या) चिमुरड्यांचे जंगी स्वागत केले जाणार आहे. अनेक ठिकाणी प्रभात फेऱ्या, ढोल-ताशांचा गजर, लेझिम नृत्य आणि वाजत-गाजत दिंडी काढून विद्यार्थ्यांची मिरवणूक काढली जाईल. शाळांच्या प्रवेशद्वारांवर रांगोळ्या, फुलांची रास आणि आकर्षक सजावट करून जल्लोषाचे वातावरण तयार केले जाईल. तसेच शाळातर्फे 'शाळापूर्व तयारी मेळावा' देखील आयोजित करण्यात आला आहे. सेल्फी पॉईंटवर विद्यार्थी पालक तसेच शिक्षक यांचे फोटो देखील काढले जाणार आहेत..शाळेच्या पहिल्याच दिवशी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा विभागाकडून मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप केले जाणार आहे. हा दिवस 'पुस्तक दिन' म्हणूनही साजरा केला जाईल. जिल्हा परिषद आणि सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व शूजचे वाटप देखील केले जाणार आहे. याशिवाय, पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना पोषण आहारात 'तिथीभोजन' म्हणजेच मिष्ठान्न (गोड धोड) भोजन लाभ मिळणार आहे..या शैक्षणिक वर्षाच्या स्वागतासाठी केवळ शिक्षकच नव्हे, तर मंत्री, स्थानिक लोकप्रतिनिधी (खासदार, आमदार), जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषद मुख्य अधिकारी विविध शाळांना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामस्थ आणि पालकांच्या सहभागातून हा उत्सव साजरा केला जाईल. पहिल्यांदाच शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या बालकांच्या नावांची घोषणा या वेळी उत्साहात केली जाणार आहे..विद्यार्थी आणण्यासाठी धावपळजिल्ह्यातील गाव खेड्यात वाड्यापाड्यांवर राहणारे विद्यार्थी शाळांमध्ये आणण्यासाठी शिक्षकांची धावपळ पाहायला मिळाली. येथील गाव व वाड्यापाड्यांवरील अनेक लोक रोजगार निमित्त स्थलांतर करतात. अशा परिस्थितीत शाळांची पटसंख्या घटते, त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यासाठी शिक्षक मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करत आहेत..तंत्रज्ञान व एआयचा वापरया वर्षी आधुनिक तंत्रज्ञान व AI च्या माध्यमातून जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश वाढण्यासाठी विविध जाहिराती ऑडिओ व्हिडीओ तसेच शासनामार्फत उपक्रमशील शाळांची यशोगाथा रिल्स व डिजिटल बॅनर आदी करून करण्यात आल्या आहेत. शिवाय शाळांनी डिजिटल फ्लेक्सच्या माध्यमातून आपापल्या शाळेची वैशिष्ट्ये आणि दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधा सांगून यांद्वारे पालक व विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे..शाळा प्रवेशोत्सवासाठी आम्ही पूर्णपणे सज्ज आहोत. विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, नवीन अभ्यासक्रम बदलानुसार या वर्षी इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी व सहावीची नवीन पुस्तके विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी मिळणार आहेत. नवीन तंत्रज्ञान व ऐआयचे प्रशिक्षण देखील काही शिक्षकांनी मिळवले आहे.राजेंद्र अंबिके, शिक्षक, पाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.