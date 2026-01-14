कोकण

Nylon Manja Ban : सावधान! पतंग उडवताना नायलॉन मांजा वापरला तर थेट तुरुंगाची हवा; पाली वन विभागाचा इशारा

Makar Sankranti Raigad : नायलॉन मांजा वापरल्यास वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत थेट कारावासाची कारवाई; सुधागड पाली वन विभागाचा कडक इशारा. मकर संक्रांतीला पक्ष्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाचे विशेष पाऊल.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर पतंगोत्सवाचा आनंद लुटताना पक्षी आणि वन्यजीवांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांविरुद्ध आता सुधागड पाली वन विभागाने कठोर पवित्रा घेतला आहे. नायलॉन किंवा सिंथेटिक मांजाची विक्री, साठवणूक आणि वापर करणाऱ्यांवर वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गत कडक कारवाई करण्याचे आदेश वनपरिक्षेत्र अधिकारी विशाल सोनावणे यांनी दिले आहेत.

