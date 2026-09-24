कोकण

Raigad ZP Bribe Case : जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या PA ला 1,50,000 रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं; ACB च्या धडक कारवाईने उडाली खळबळ, पत्नीच्या बदलीसाठी मागितलेली लाच

Raigad Zilla Parishad Bribe Case : तक्रारदाराच्या पत्नीची बदली करून देण्यासाठी दीड लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप भस्मे यांच्यावर आहे.
Raigad Zilla Parishad Yogesh Bhasme ₹1.5 lakh bribe

Raigad Zilla Parishad Yogesh Bhasme ₹1.5 lakh bribe

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रायगड : तक्रारदाराच्या पत्नीची बदली करून देण्यासाठी दीड लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांचे स्वीय सहाय्यक तथा जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातील वित्त लेखा सहाय्यक योगेश प्रकाश भस्मे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) रायगड पथकाने बुधवारी (२३ सप्टेंबर) सायंकाळी रंगेहाथ पकडल्याची माहिती आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

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