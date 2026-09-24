Raigad ZP Bribe Case : जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या PA ला 1,50,000 रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं; ACB च्या धडक कारवाईने उडाली खळबळ, पत्नीच्या बदलीसाठी मागितलेली लाच

रायगड : तक्रारदाराच्या पत्नीची बदली करून देण्यासाठी दीड लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांचे स्वीय सहाय्यक तथा जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातील वित्त लेखा सहाय्यक योगेश प्रकाश भस्मे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) रायगड पथकाने बुधवारी (२३ सप्टेंबर) सायंकाळी रंगेहाथ पकडल्याची माहिती आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराच्या पत्नीच्या बदलीच्या कामासाठी योगेश भस्मे यांनी कथितरित्या दीड लाख रुपयांची लाच मागितली होती. याबाबत तक्रारदाराने रायगड एसीबीकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला..बुधवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास ठरलेल्या ठिकाणी तक्रारदाराकडून लाचेची रक्कम स्वीकारताना एसीबीच्या पथकाने भस्मे यांना रंगेहाथ पकडल्याची माहिती आहे. या कारवाईत दीड लाख रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे..Balumama Temple Admapur land Scam : लाखात घेतली, कोट्यवधींना देवस्थानला विकली; बाळूमामा ट्रस्ट जमिनीत 11 कोटींचा गैरव्यवहार, पाच मध्यस्थींना केली अटक.योगेश भस्मे हे रायगड जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात वित्त लेखा सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक म्हणूनही जबाबदारी आहे. त्यामुळे लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून झालेल्या या कारवाईने जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे..₹1500 Installment Payment Update : लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! 'या' तारखेनंतर खात्यात जमा होणार ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये; 1 कोटी 66 लाख महिलांना मिळणार लाभ.बदलीच्या कामासाठी लाच मागितल्याचा आरोपतक्रारदाराच्या पत्नीची बदली करून देण्यासाठी दीड लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप भस्मे यांच्यावर आहे. बदलीसारख्या प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी लाचेची मागणी झाल्याने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. दरम्यान, बदलीच्या प्रक्रियेत भस्मे यांची नेमकी भूमिका काय होती, बदलीच्या निर्णयावर त्यांचा कितपत प्रभाव होता तसेच या प्रकरणात अन्य कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास एसीबीकडून केला जाणार आहे. या प्रकरणातील पुढील तपशील अधिकृत चौकशी आणि कारवाईनंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.