कुडाळ : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यानुसार सध्या कोकणातील कार्यकर्त्यांच्या ते भेटी घेत आहेत. दरम्यान, त्यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली यामध्ये त्यांनी पक्षातील गटबाजीवर भाष्य केलं आहे. (Raj Thackeray spoke clearly on MNS factionalism at Konkan)

राज ठाकरे म्हणाले, मनसेमध्ये आलेल्या संघटनात्मक थोडासा विस्कळीतपणा जो आहे तो दूर करुन भक्कम करणं गरजेचं होतं. त्यामुळं कोकणच्या दौऱ्यावर आलो आहे. आलोय तर सिंधुदुर्गातील सगळ्या एकूणच गटबाजी वैगरे काही म्हणतात त्याला थोडी चाळण लावणं गरजेचं होतं. पक्षाचे हितचिंतक, अनेक महाराष्ट्र सैनिक जे या सगळ्या गोष्टींना कंटाळून घरात बसलेत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणं यासाठी हा सर्व दौरा आहे.

